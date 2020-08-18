БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. Правительство России в ближайшее время утвердит программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа.

Мишустин напомнил, что сейчас правительство дорабатывает эту программу. "В ближайшее время этот документ будет утвержден", — подчеркнул он.

Премьер отметил конкурентные преимущества регионов Дальнего Востока, в первую очередь — их уникальное географическое положение и природу, большие запасы полезных ископаемых, возможности по развитию крупных промышленных центров, прокладки транспортных коридоров евразийского масштаба. Глава кабмина добавил, что показатели роста промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе более чем вдвое превышают средние по стране. По его словам, также оживился инвестиционный климат: за 5 лет в округе запущено 2 тысячи 435 инвестиционных проектов с господдержкой, общий объем вложений по ним составил более 4 триллионов рублей. "Создано более 180 тысяч рабочих мест", — добавил Мишустин.