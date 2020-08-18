БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. За год действия программ помощи семьям с детьми на Дальнем Востоке выплаты за рождение первенца получили 30 тысяч семей, 8 тысяч получили материнский капитал, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Безусловно, на Дальнем Востоке действует поддержка рождаемости. За год действия "демографического пакета" больше 30 тысяч семей получили выплаты за рождение первенца. Восемь тысяч воспользовались выплатами регионального материнского капитала за второго и последующих детей", —сообщил Козлов на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Он отметил, что для многодетных семей на Дальнем Востоке действует ипотека под 5%, для молодых семей — ипотека под 2%.

"За 8 месяцев больше девяти тысяч человек взяли кредиты и справляют новоселье", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на получение материнского капитала на рождение первого ребенка, а также увеличивающий выплаты при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей. Семьи, в которых с 1 января 2020 года родился (усыновлен) первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит 616 617 рублей. Программа материнского капитала продлена до 2026 года.