БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под 2% годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном сельском рынке в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек.

"Раз все такие предложения высказывают, я считаю, надо поддержать… Спасибо, договорились. Мы тогда оформим все документы, соответствующие изменения внесем в нормативную базу", — сказал премьер на встрече с участниками программы "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске.

С просьбой о расширении условий к премьеру обратился глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов. Министр рассказал, что Чукотка и Магаданская область — единственные в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) не имеют первичного рынка жилья, при этом почти вся их территория фактически является сельской. В связи с этим жители этих регионов не могут реализовать свое право на покупку квартиры по льготным условиям.

По словам главы Минвостокразвития РФ, новые условия могли бы действовать в двух регионах временно, например, пару лет — пока там не развернется строительство домов. Козлов подчеркнул, что эта просьба касается только сельской местности и ни в коем случае не относится к городам.