БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с получателями "дальневосточных гектаров" в Благовещенске попросил экологов из Приморья подарить его сыну книгу о правилах выживания в дикой природе.

Одна из инициаторов проекта "Лесная школа "Вероника", которую создают получатели участков в районе горы Пидан, Наталья Бугаец оставила на издании дарственную надпись.

Встреча председателя правительства РФ с участниками программ "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар" состоялась во вторник в Благовещенске. Бугаец сообщила премьеру о том, что вместе с друзьями получила 20 гектаров земли для реализации проекта лесной школы, которая будет развивать экологическое просвещение с интерактивными элементами.

"У вас в школе "Вероника"… (обучают) навыкам выживания в дикой природе, есть даже целая соответствующая рекомендация для детей. Можно я вас тоже попрошу, вы мне автограф оставите для моего сынишки и отдадите книжку, для того чтобы он посмотрел, как выживать нужно в дикой природе", — обратился к экологу премьер-министр.

Завершая рассказ о проекте лесной школы, Бугаец попросила председателя правительства РФ оставить памятную надпись в дневнике своего 12-летнего сына, который недавно отпраздновал день рождения. "Дорогой Добрыня! Поздравляю тебя с днем рождения! Твоя замечательная мама скоро вернется! Удачи!" — написал Мишустин.

Цель проекта "Лесная школа "Вероника" заключается в обучении людей, отдыхающих на природе, бережному отношению к окружающей среде. В планах инициаторов школы создание академических экскурсий, аптекарского огорода и других площадок, позволяющих освоить на практике методы бережного взаимодействия с лесом и другими местами рекреации.