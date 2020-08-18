БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Тест на коронавирус у министра энергетики России Александра Новака оказался положительным, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", — сказал Мишустин во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Как сообщалось, во время поездки Мишустина на Дальний Восток COVID-19 подтвердился у журналистов "правительственного пула". Так, в Петропавловске-Камчатском несколько журналистов были изолированы и под контролем врачей доставлены в Москву бортом МЧС.

В Благовещенске тест оказался положительным еще у нескольких журналистов, их также изолировали и с соблюдением всех санитарных мер отправили в Москву.

Между тем представитель Минэнерго РФ сообщил РИА Новости, что Новак будет участвовать в заседании ОПЕК+ 19 августа в режиме видеоконференции.