МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP Billiton Ltd, по итогам 2019-2020 финансового года, завершившегося 30 июня, сократила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 4% — до 7,956 миллиарда долларов, свидетельствует финансовая отчетность компании.

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию составила 1,57 доллара против 1,6 доллара за прошлый финансовый год. Выручка опустилась на 3%, до 42,931 миллиарда долларов. Базовая прибыль уменьшилась на 1% в годовом выражении, до 9,06 миллиарда долларов, оказавшись меньше прогноза в 9,42 миллиарда, который приводит агентство Рейтер со ссылкой на Refinitiv IBES.

Капитальные затраты и расходы на геологоразведку выросли на 1% — до 7,64 миллиарда долларов. Чистый долг компании по итогам минувшего фингода вырос на 28% к предыдущему фингоду, до 12,044 миллиарда долларов.

BHP Billiton Ltd, основанная в 2001 году, занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Также добывает нефть и природный газ.