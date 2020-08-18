МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4 748, до 932 493, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 748 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1377 (29,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии зарегистрировано 932 493 случая заболевания. Темп прироста составил 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 693, Санкт-Петербурге — 157, Свердловской области — 149, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва (693), 2. Санкт-Петербург (157), 3. Свердловская область (149)", — говорится в сообщении.



Наименьшее число случаев за день отмечено в Севастополе — шесть, Карелии — четыре и Еврейской автономной области — два.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком АО.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 527 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России 742 628.

Сто тридцать два человека с COVID-19 умерли за сутки в РФ, за все время — 15 872