МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО в 43 раза — до 20 миллионов долларов — против 863 миллионов долларов по итогам аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.

Выручка составила 4,9 миллиарда долларов, что на 14,7% ниже показателя за первое полугодие 2019 года. Скорректированная EBITDA снизилась на 36,2%, до 756 миллионов долларов.