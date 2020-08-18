МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Компании "Мобильные телесистемы" и "МегаЛабс", дочерняя структура "Мегафона", в арбитражном суде Москвы требуют взыскать более 1,3 миллиарда рублей с краснодарского виртуального мобильного оператора Danycom.Mobile, следует из опубликованных определений суда.

Там отмечается, что АО "МегаЛабс" в конце июля подало два иска на сумму около 934 миллионов рублей каждый к АО "Дэником" и АО "Дэни Колл". Основания исковых требований в материалах суда не указаны.

Компания МТС в мае и июне также подала два иска на одинаковую сумму – около 384 миллионов рублей – к АО "Дэником" и АО "Дэни Колл", но суд в июле объединил их в одно производство для совместного рассмотрения. В определении суда говорится, что требования к "Дэни Колл" заявлены о взыскании задолженности по оплате уступленных прав требования по соглашению от 1 декабря 2017 года за ноябрь 2019 года и неустойки, начисленной за нарушение обязательств по оплате с 15 января по 21 апреля 2020 года. Требования к "Дэником" предъявлены как к поручителю "Дэни Колл". Другие подробности не приводятся.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Danycom во вторник сообщила, что "иск от МТС касается межоператорских расчетов, связанных с маршрутизацией интернет-трафика, а иск от "Мегалабс" возник по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемому на сети контрагента". По словам представителя ответчика, оба спора планируется урегулировать.

Danycom.Mobile – виртуальный мобильный оператор, работающий на базе сетей Tele2. С декабря 2017 года оператор работал в тестовом режиме, коммерческий запуск состоялся 18 июня 2018 года. Danycom.Mobile обеспечивает покрытие во всех регионах России, вне зон покрытия Tele2 SIM-карта автоматически переключается на вышки партнеров.