ВАШИНГТОН, 19 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Oracle может купить американский бизнес компании, владеющей приложением TikTok.

"Oracle — прекрасная компания… Думаю, Microsoft оно (приложение TikTok — ред.) нужно, Oracle тоже, и возможно, что и другим", — сказал Трамп журналистам в Аризоне.

Он вновь потребовал от потенциальных покупателей TikTok, чтобы они выплатили "значительную компенсацию" минфину США.

Ранее Трамп дал владельцам TikTok срок до 15 сентября на продажу бизнеса TikTok, в противном случае потребовал избавиться от активов на территории США. Администрация Трампа обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.