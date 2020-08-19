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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— О бремя, погоди — Как и предполагал "Ъ", острый конфликт между нефтяниками и Минфином, возникший из-за попытки повысить налоговую нагрузку на отрасль, вынесен на уровень президента РФ. Крупнейшие компании во главе с "Роснефтью" считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.

— Александр Лукашенко ушел в монолог — Ситуация в Белоруссии, похоже, зашла в тупик: противники Александра Лукашенко продолжают уличные акции и забастовки, но их эффективность с каждым днем вызывает все больше сомнений. Выходом из кризиса могли бы стать переговоры между сторонами конфликта. Однако господин Лукашенко во вторник назвал членов Координационного совета оппозиции "откровенными нацистами", которые при этом хотят разрушить отношения Минска с Москвой, так что вести с ними дискуссии он не намерен.

— Маршалл Биллингсли делает хорошую сделку при плохой игре — Новый раунд российско-американских переговоров в Вене закончился новыми требованиями США. Теперь в качестве предварительного условия для продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) они настаивают на подписании на уровне президентов двух стран дополнительного политически обязывающего рамочного соглашения. Этот документ должен охватывать как стратегические, так и тактические ядерные арсеналы сторон, а также предусматривать новые меры контроля. На основе этого документа США надеются в будущем выстроить многосторонний режим контроля над вооружениями.

— Хакеры ломятся в банки — В июле произошел резкий всплеск фишинговых атак на клиентов российских банков. Всего за месяц эксперты по кибербезопасности обнаружили сразу 312 новых фишинговых доменных имен популярных финансовых организаций — больше, чем за все предыдущее полугодие, причем сайты сконструированы на единой платформе. Фейковые сайты появляются при выдаче в поиске и рекламируют себя в интернете, подтверждают в банках.

— Новую госполитику извлекают с Дальнего Востока — В завершение рабочей поездки на Дальний Восток глава правительства Михаил Мишустин провел во вторник, 18 августа, заседание комиссии по развитию макрорегиона в Благовещенске, где изучил итоги эксперимента по его ускоренному развитию,— многие из применявшихся там инициатив могут быть использованы правительством при работе над нацпроектами. Премьер поблагодарил руководителей регионов за экономический рывок (рост промпроизводства на Дальнем Востоке в 2,5 раза опережает общероссийский) и сосредоточился на решении наиболее проблемных вопросов несколько отстающей от экономики социальной сферы.

— Промышленные цены наверстывают упущенное — Данные о ценах в промышленности за июль 2020 года демонстрируют относительно высокие оценки текущего спроса компаниями-производителями — в обработке промышленность фактически восстановила уровень цен годичной давности и преодолела вынужденное снижение цен весны—лета 2020 года практически за один месяц. Дальнейший рост промышленных цен также достаточно вероятен: так, в автопроме, где производителям в июле все же пришлось немного снижать цены, с начала года промышленная инфляция уже выше индекса потребительских цен — в отраслях с высоким уровнем импортных комплектующих отыгрывать весеннее ослабление рубля все равно будут.

— Земли у нас обильно — Росреестр впервые консолидировал данные о земельных участках, доступных для жилой застройки: по оценкам службы, площади незастроенных земель вдвое превышают потребности жилищного нацпроекта. Сведения о них станут доступны застройщикам и физлицам на едином информационном ресурсе (ЕИР) Росреестра, призванном консолидировать учет земли и недвижимости на одной платформе. Пока запуск платформы отстает от плана даже в экспериментальной части, но служба уже приступила к разработке сервисов на базе ЕИР и ее интеграции с сервисом госуслуг.

— Дивиденды приглашают остаться — Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний. Проектом закрепляется ставка на прибыль в размере 5% по дивидендам непубличных международных холдинговых компаний и освобождаются от налогообложения в РФ зарубежные филиалы международных компаний, получающие в основном активный доход или участвующие в добывающих проектах, концессионных, лицензионных соглашениях. Изменения должны повысить привлекательность специальных административных районов (САР) на фоне повышения ставок в налоговых соглашениях с Кипром и рядом других популярных у инвесторов стран.

— Ущерб набрал высоту — Как стало известно "Ъ", Савеловский райсуд Москвы приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы бывшего временного управляющего авиакомпании "Трансаэро" Михаила Котова. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, из-за чего были расхищены активы авиаперевозчика, оцениваемые в 1 млрд руб. Защита господина Котова назвала приговор незаконным и необоснованным, поскольку в деле о нанесении ущерба нет ни одной экспертизы, подтверждающей выводы следствия и суда.

— "Я испытываю судостроительный кайф" — В июле гендиректором петербургской "Северной верфи" (входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию) стал Игорь Орлов, весной покинувший пост губернатора Архангельской области. В интервью "Ъ" он рассказал о причинах возвращения из политики на производство, дефиците кадров, абсолютном приоритете госзаказа перед частным и проблемах со строительством рыболовецких судов.

— Рыбаков гонят от берега — У работающих в прибрежной зоне рыбопромышленников и пограничной службы ФСБ обостряется конфликт. Если раньше компаниям запрещалось перерабатывать отходы промысла, то теперь служба требует под угрозой штрафов прекратить "выпуск готовой продукции". Поскольку это понятие очень широкое, участники рынка опасаются остановки поставок сырья на береговые предприятия.

— В первый раз закинул БАМ сети — Как выяснил "Ъ", "Россети" запросили у правительства бюджетную субсидию на электрификацию БАМа и Транссиба. Общая стоимость строительства новых подстанций и магистральных сетей оценивается в 184,73 млрд руб., из них субсидия может составить 134 млрд руб. Эти средства сейчас отсутствуют в инвестпрограмме Федеральной сетевой компании (ФСК, подконтрольна "Россетям"): без субсидии текущие тарифы не позволят проекту окупиться. Другие варианты финансирования предусматривают рост сетевого тарифа ФСК на 13% или отказ от выплаты дивидендов вкупе с увеличением долговой нагрузки.

— Вот токенный залог — Как стало известно "Ъ", в России впервые официально выдана банковская ссуда, обеспеченная криптовалютой — токенами. Объем криптовалют на руках россиян становится все больше, и инвесторы задумываются не только о заработке от возможного роста стоимости актива, но и о других способах его использования. Юристы признают, что подобная сделка может быть легально структурирована в РФ, однако в целом правовое поле для криптовалют в стране все еще в зачаточном состоянии.

— Порты не сразу строились — Как выяснил "Ъ", владельцы российских портов пожаловались в ФАС на подготовленные Минтрансом поправки, которые вводят для инвесторов в портовую инфраструктуру жесткую ответственность за срыв сроков проектов. В Ассоциации морских торговых портов считают, что эти требования создают административные барьеры для бизнеса, нарушают закон о конкуренции и права собственности. Такого же мнения, по данным "Ъ", придерживается ряд крупных грузоотправителей.

— QR-код обгоняет карты — Банки начали тестирование технологии, которая позволит превратить любой смартфон в платежный терминал при оплате через систему быстрых платежей (СБП). Аналогичная технология существует и на рынке классических карт, но пока доступна только для наиболее дорогих моделей Samsung, а Apple только планирует внедрить ее, но прием карточных платежей дороже, чем по СБП. По данным ЦБ, оплата через СБП уже растет на десятки процентов в месяц, новые технологии могут ускорить процесс.

— Инвесторы вышли на акции — Управляющие по всему миру начали сокращать долю наличных в портфелях, наращивая долю акций компаний европейских и развивающихся стран, а также российских. Это отражает рост оптимизма инвесторов относительно будущего экономики на фоне успехов в разработке вакцины от коронавируса, масштабных шагов монетарного стимулирования и надежд на "здравый смысл" правительств.

— В "Безопасном городе" стало неспокойно — УФАС по Московской области остановило тендер по выбору поставщика научно-исследовательских работ для модернизации системы "Безопасный город", на которую МЧС хочет потратить 97 млрд руб. Служба заинтересовалась закупкой после жалобы неизвестной компании "Трудовые ресурсы". Это вызвало негодование замглавы МЧС Александра Чуприяна, который пожаловался руководителю ФАС Игорю Артемьеву на угрозу обеспечения общественной безопасности.

— "Интеко" засядет в Танковом — Девелоперская компания "Интеко" может приобрести у Виталия Юсуфова, сына экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова, около 8 га у станции метро "Площадь Ильича" на востоке Москвы. Участок входит в состав бывшей промзоны "Серп и молот", которую девелоперы активно осваивают в последние годы. У самого господина Юсуфова остались более интересные активы в недвижимости.

— Маскам повышают срок годности — Обратившие на себя внимание властей на фоне пандемии COVID-19 производители средств индивидуальной защиты (СИЗ) пытаются добиться для себя новых преференций. Теперь участники рынка просят правительство увеличить срок действия заключений о соответствии СИЗ с одного года до пяти лет. Сегодня необходимость постоянно получать такие документы приводит к потере времени и контрактов с заказчиками — промышленными предприятиями.

— В Google не ищутся пираты — Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая крупнейшие российские книжные издательства, пожаловалась в Еврокомиссию на Google из-за того, что тот не удаляет приложения с пиратскими книгами из Google Play. Бездействие Google ограничивает легальным сервисам доступ к русскоязычной аудитории в Европе, которая читает пиратские книги в "Одноклассниках" и Telegram, утверждают в АЗАПИ. Эксперты сомневаются, что в Google прислушаются к просьбе книжников.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Налоговая привлекательность российских офшоров повысится — Добившись увеличения налогов на перечисление денег в международные квазиофшорные зоны (Кипр, Мальта, Люксембург), правительство намерено резко смягчить налоговый режим для резидентов российских "внутренних офшоров" – специальных административных районов (САР). Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым зарегистрированные в САР международные холдинги будут освобождаться от налога на прибыль, перечисляемую их зарубежными подразделениями, а налог на дивиденды по акциям (долям) международных холдинговых компаний снизится до 5%.

— "Роснефть" начала самостоятельное бурение в Карском море — До 2014 г. партнером "Роснефти" в этом проекте была американская ExxonMobil "Роснефть" в июле начала бурение в Карском море, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин 18 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Запад и Россия обсуждают ситуацию в Белоруссии — Президент России Владимир Путин еще раз заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, состоявшемся 18 августа. Как сообщает пресс-служба Кремля, инициатором беседы выступил Берлин. "С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса", – говорится на сайте Кремля.

— Долги по зарплатам снизились — В июле просроченная задолженность по зарплатам в России снизилась на 0,8% до 2,17 млрд руб., сообщил Росстат. Для сравнения: еще три года назад объем "зажатых" работодателями средств превышал 4 млрд руб. "Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2020 г. на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 967,5 млн руб. (44,5%), в 2019 г. – 481,8 млн руб. (22,1%), в 2018 г. и ранее – 727,4 млн руб. (33,4%)", – уточнили в Росстате.

— Развитым странам угрожает нашествие мигрантов — Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и начальник Отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид подготовили для Центра изучения экономической политики (CEPR) доклад, в котором предупредили о надвигающемся долговом кризисе в развивающихся странах, результатом которого станет новый глобальный кризис – миграционный. "На данный момент мир столкнулся с двумя взаимосвязанными рисками – пандемией и кризисом, вызванным ограничением экономической деятельности, – отмечают авторы.

— Отложенная угроза экономике — По данным Банка России, в первую неделю августа ровно в половине отраслей – в 43 из 86 – зафиксировано превышение входящих денежных потоков над нормальным уровнем, что является максимумом с марта 2020 г. Но восстановление экономической активности носит пока неустойчивый характер, в ряде отраслей объем платежей стабилизировался на более низком уровне, чем в прошлом году.

— Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100 — В мае президент Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию "Ростех") и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 – такое количество "Суперджетов" в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет.

— Сооснователь Baring Vostok заработает на производстве стейков — Компания "Наша житница" запустила производство стейков и других полуфабрикатов (котлет, фарша) из говядины в Смоленской области, рассказал "Ведомостям" ее совладелец Алексей Калинин. По его словам, она рассчитывает ежегодно выпускать около 10 000 т продукции под брендом "Стейковка". Продавать ее планируется в основном в Москве и Московской области через торговые сети, рестораны, а также онлайн через собственный сайт и сторонние сервисы доставки, сообщил бизнесмен.

— Россияне соскучились по кредиткам — Российские банки выдали в июле 2020 г. около 600 000 кредитных карт – на 27% больше, чем в июне, и почти вдвое больше, чем в первый месяц карантина – в апреле. Однако даже эти результаты значительно – на 39% – уступают показателям июля прошлого года, подсчитали специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

— Минкомсвязи определилось с требованиями к социально значимым сайтам — Чтобы попасть в перечень социально значимых сайтов, ресурсы должны использовать доменную зону.ru,.рф,.su,.дети, быть созданными и находиться на территории РФ при доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ. Об этом говорится в письме, которое замминистра связи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину. "Ведомости" ознакомились с копией письма, его отправку подтвердил представитель Минкомсвязи.

— Китайские конкуренты догоняют NASDAQ — Пока NASDAQ опережает своих конкурентов – биржу Star Market в Шанхае и Гонконгскую биржу. С начала года на самой известной технологической фондовой площадке мира было проведено сделок по IPO на общую сумму $25,8 млрд, тогда как созданная год назад Star Market может похвастаться лишь $17,9 млрд. Первичные размещения в Гонконге принесли компаниям в этом году в общей сложности $19 млрд, однако эту сумму составили IPO компаний как технологических, так и из других секторов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Людьми зваться — Боль и восторг. Отчаянье и гордость. Перебор вариантов: а что и кто завтра — не потеряем ли мы друг друга? Ядвига Юферова, почетный гражданин города Ивье, замглавного редактора "РГ" — о своем взгляде из России на события в родной Беларуси в августе 2020 года.

— Долг платежом опасен — Коллекторам за преследование должников и выбивание долгов незаконными методами предложено повысить штрафы до двух миллионов рублей. Эта мера, по мнению правительства, направлена в первую очередь на защиту простых заемщиков.

— Продажи набрали фарму — В России могут продлить дистанционную продажу рецептурных лекарств после 31 декабря 2020 года. Такой законопроект планируется подготовить и рассмотреть в ГД в осеннюю сессию. Кроме того, предлагается разрешить передвижные аптечные пункты.

— Тюрьма не позовет — В Госдуму внесли законопроект, запрещающий всякую пропаганду уголовной "романтики". В соответствии с документом, любые действия, несущие так называемые воровские понятия в массы, будут считаться нарушением, и должны пресекаться.

— Приказали долго шить — Роскачество проверило блузки для учениц начальных классов. Все они были закуплены в российских магазинах, где их стоимость составляла от 498 до 3 690 рублей. Больше всего было выявлено нарушений по воздухопроницаемости и токсичности.

— Нефть номер один — В России начали добывать премиальную, лучшую в мире нефть, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин. На встречу с президентом РФ Владимиром Путиным он принес бутылку такого "черного золота".

— Грузоподъемные — Компании, занимающиеся транзитными международными перевозками контейнеров на автотранспорте, могут получить субсидии на топливо и зарплату работникам. Проект постановления правительства об этом разработал минтранс. Субсидии помогут увеличить объемы транзитных перевозок, считают в минтрансе.

— Служебное положение вещей — Служащие трех министерств Рязанской области стали третьими участниками национального проекта "Повышение производительности труда и поддержки занятости", реализуемого Федеральным центром компетенций. Вслед за коллегами из Самары и Челябинска они разобрались с теми проблемами, которые ежедневно возникают в жизни госслужащего.

— Наша с тобой география — Русское географическое общество, одно из старейших в мире, отмечает свое 175-летие. Сегодня его основными направлениями являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью

— Близки к развязке — Движение по федеральной трассе М-5 "Урал", которая связывает Москву с Челябинском, в районе Бронниц планируется открыть в ноябре 2020 года. Строительство развязки на пересечении четвертого пускового комплекса ЦКАД-4 с трассой идет круглосуточно.

— Правительственный десант — день шестой — Государственная политика в отношении ДФО уже привела к росту промышленного производства и инвестиций, теперь будут приняты дополнительные меры в сфере жилья и энергетики. Об этом заявил Михаил Мишустин, подводя итоги поездки по Дальнему Востоку.

— Треска по швам — Пандемия коронавируса существенно сказалась на российской рыбной отрасли. Продавать продукцию на основные внешние рынки стало сложнее, а цены стали ниже. Да и с потреблением внутри страны по итогам года ждать высоких результатов не приходится.

— Стражи гарнизонов — Большие учения военной полиции "Страж-2020" начались сразу в нескольких регионах России. Оценивать профессионализм более чем 2,5 тысячи армейских правоохранителей будут в трех военных округах и на Северном флоте.

— Крабу выйдет боком — У рыбаков новый повод для волнения. Для полной загрузки новых судов и более активного обновления рыбопромыслового флота Русская рыбопромышленная компания (РРПК) предложила реформу отрасли. Минвостокразвития поддерживает эту идею, но Минсельхоз выступает против.

— Зачем нам полимеры — На Дальнем Востоке началось строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК) — суперпроекта компании "Сибур", который до 2040 года позволит увеличить объем несырьевого экспорта (поставки за границу не природных ресурсов, а готового продукта) из России на 4,6 трлн рублей. Для сравнения в 2019 году весь несырьевой экспорт из нашей страны составил около 10 трлн рублей. Инвестиции в строительство комплекса оцениваются в 10-11 млрд долларов.

— Бьюти по больному — Объем падения выручки на российском рынке услуг красоты, включая салоны и парикмахерские, из-за ситуации с COVID-19 составил 30-35% от показателей прошлого года. Самыми устойчивыми оказались сетевые салоны полного цикла, где посетителям предлагают целый комплекс услуг.

— Долг в миллиарды — Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела о рекордной неуплате налогов. Как заявили "РГ" в ведомстве, речь идет о владельце компании Константине Пономареве.

— Штурмовик сел на грунт — На тыловых учениях в Южном военном округе летчики отработали сложнейший элемент техники пилотирования. В Ростовской области они посадили свои машины на грунтовый аэродром.

— Крепкий тыл обеспечен — Развертывание полевых аэродромов и посадка на них боевой авиации, устройство переправ и наведение железнодорожных мостов, восстановление вооружения и техники в пустынно-степной местности, обеспечение войск водой и продовольствием… Вот далеко не полный список задач, которые тыловикам Южного военного округа предстоит решать на начавшихся 18 августа учениях.

— Не усидел — В Бурятии суд полностью согласился с доказательствами, которые собрал Следственный комитет, и сурово наказал сотрудника республиканского агентства лесного хозяйства.

— Тайна "Барыни" — Спасатели МЧС России по Хабаровскому краю продолжают искать пропавшую парусную яхту "Барыня". На ее борту находились 3 человека. С помощью авиаразведки морской акватории удалось обнаружить тела двух пассажиров. Теперь с вертолетов пытаются найти тело капитана и само судно.

— Взрывная волна — Трагическая весть пришла из Сирии. Во вторник там погиб старший военный советник в звании генерал-майора. Фамилию его не называют. Однако известно, что причиной смерти стал взрыв самодельного взрывного устройства. При этом были ранены еще двое наших военнослужащих.

— Долг погашен и припечатан — Граждане стали активнее расплачиваться по сделкам через нотариуса. Процедура проста: покупатель вносит деньги на депозит, а нотариус обеспечивает, чтобы они в целости дошли до продавца. В прошлом году таким образом были перечислены более 67,5 млрд рублей.

— Выборг за вами — Каршеринговые операторы расширяют возможности этого вида транспорта и предлагают новые междугородние маршруты: например, из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. По мнению экспертов, такие поездки более выгодны для больших компаний.

— Сергей Собянин поздравил жителей Татарстана со 100-летием образования Татарской АССР — В Москве прошли традиционные Дни культуры республики Татарстан, которые в этом году были посвящены 100-летию образования Татарской АССР и 75-летию Великой Победы.

— Драматургия Нюрнберга — 75 леи назад начал работу Международный военный трибунал в Нюрнберге. Осенью МХАТ им. М.Горького запланировал премьеру спектакля об этом историческом событии. "РГ" расспросила о пьесе ее автора, писателя Александра Звягинцева.

— Возвращение — Двадцать шесть российских детей в минувшую ночь вернулись на родину из Сирии. "…Это было непросто", — написала утром в своем аккаунте детский омбудсмен Анна Кузнецова. Рейс министерства обороны, который прибыл ночью на аэродром Чкаловский был первым после карантина.

— Биткоин нам только снится — Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — поднимался до 12,4 тысячи долларов, следует из данных портала coindesk.com. Это максимум для биткоина с прошлого августа, накануне его стоимость продолжала колебаться возле достигнутых отметок. Не исключено, что речь может идти о конце многолетнего периода дешевого биткоина.

— Ответ рублем — Трое потерпевших по делу Ефремова заявили во вторник в Пресненском суде символичный иск на 1 рубль, а четвертый — на 6,5 млн рублей. Иск на 6,5 миллиона заявил старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий — сын Захарова от первого брака.

— Стволы снова в тренде — В США на фоне обвинений Трампа в намерении его оппонентов-демократов отнять у американцев право на оружие граждане массово сметают с полок магазинов стволы и боеприпасы. Наибольшую и необычную активность при этом демонстрируют афроамериканцы.

— Бонд взялся за старое — Британские СМИ сообщили о сенсационной утечке: агентам внешней разведки MI6 обновили "лицензию на убийство". Как пишет The Mirror, об этом фактически проговорилась министр обороны королевства Аннабель Голди, отвечая на запрос о методах борьбы с угрозами за пределами Британии, на территории "невоюющих государств".

— Монарх укрылся у залива — Испанские СМИ наконец узнали, куда делся почетный король Хуан Карлос I, на фоне скандалов временно покинувший страну. Как оказалось, вот уже две недели он находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Все это время местонахождение монарха в отставке хранилось секрете, и только теперь во дворце Сарсуэлы, на протяжении нескольких десятилетий являвшемся резиденцией Хуана Карлоса I, раскрыли эту информацию.

— Со всеми последствиями — Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал действия оппозиции по созданию координационного совета "попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями". Это заявление глава белорусского государства озвучил во вторник на совещании с членами Совета безопасности Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

— Благовещенск поплыл — Улицы Благовещенска напоминают вышедшие из берегов реки. Десятки многоэтажек остались без света, ушло под воду больше сотни огородов и дворов в частном секторе. Это все последствия мощного ливня. В городе введен режим ЧС.

— Урок начинается с термометра — Власти Вологодской области принимают беспрецедентные меры безопасности к началу учебного года. Будут закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы, дезинфицирующие средства. Уроки физкультуры перенесут на улицу.

— Спор за взлетной полосой — Жители Пензы столкнулись с проблемой при оформлении сделок с недвижимостью — они не могут зарегистрировать их в Росреестре. Программа автоматически блокирует и не ставит на учет дома, которые оказались в приаэродромной зоне, хотя большинство из них старше самого аэропорта.

— Сочи в награду — Шестнадцатилетний житель поселка Искателей из Ненецкого автономного округа Данил Морозкин отправился вместе с отцом на отдых в Сочи. Так регион наградил подростка за спасение тонущего мальчика.

— В море на коляске — Энтузиасты из Федерации парусного спорта Дагестана сделали подарок людям с ограниченными возможностями. В Махачкале они обустроили бесплатный пляж для инвалидов-колясочников.

— Приказной беспорядок — Новосибирцу Валерию Данилюку пришло смс из банка о том, что судебный пристав наложил арест на его деньги из-за долга по ЖКХ. Пенсионер никаких долгов не имел и решил разобраться в ситуации. Что из этого вышло — читайте в материале "РГ"

— Плагиаторы с большой дороги — Комиссия РАН обнародовала доклад, согласно которому российские авторы опубликовали более 23 тысяч статей в так называемых "хищных" журналах. О сути проблемы и вреде, которые такие "исследования" наносят науке, "РГ" спросила вице-президента РАН Алексея Хохлова.

— Чистое море — Если еще недавно ученые спорили о том, может ли Арктика полностью освободиться от морского льда, то сейчас называют дату — 2035 год. Откуда такая уверенность у обычно осторожных климатологов? Надо подчеркнуть, наука давно бьется над феноменом Арктики, не может объяснить, почему именно сюда пришелся главный удар глобального потепления.

— Тень в прицеле — Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте им. академика Минца. Как известно, для снижения заметности военной техники применяются специальные радиопоглощающие покрытия. Кроме того, самолеты и корабли создаются такой формы, чтобы максимально уменьшить сигнал, отраженный от радара.

— Спустить на тормозах — Землетрясение — парадоксальное явление, которое нам демонстрирует Земля. Она производит сильнейший удар, и вроде пропустить подготовку к нему невозможно, ведь в недрах долго копилась огромная энергия. Но толчок почти всегда происходит так внезапно, что наука до сих пор не может заранее "поймать" его подготовку. Но постепенно ученые начинают разбираться в сути дела.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Фейк от купюр — За январь–июнь в России ощутимо вырос оборот фальшивых банкнот, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились "Известия". Было обнаружено на 6% больше поддельных купюр, чем в среднем на протяжении последних двух лет. Эксперты отмечают, что доля выявленных фальшивок минимальна по сравнению с общим оборотом ненастоящих денег. Рост они связывают с пандемией: во время коронакризиса спрос на наличку вырос. В ЦБ не увидели в увеличении количества подделок поводов для беспокойства — колебания такого уровня в целом естественны.

— "Не твоя, вот ты и бесишься" — Оппозиция и власти Белоруссии продолжают мериться числом сторонников — на митинге на площади Независимости вечером во вторник собрались свыше 10 тыс. человек, проправительственные акции в Могилёве и Гомеле набрали 25 тыс. участников. Утро для протестующих началось у Купаловского театра — накануне его директор поддержал оппозицию и осудил насилие на улицах, за что его тут же уволили.

— Тактический разрыв — Стоимость розничных кредитов для новых клиентов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для "Известий" в аналитической компании Frank RG на основе данных из 11 крупнейших банков. Организации выдают займы под 9,3%, а вклады привлекают под 3,9%. Более того, в ряде кредитных учреждений в 2020-м разрыв достиг четырёхкратного размера. В 2019 году, когда банки показали чистую прибыль, близкую к рекордной, аналогичная разница была значительно меньше — ставка по кредитам была выше в 1,9 раза.

— "Банковские данные продаются каждый день" — Благодаря обширной сети вербовщиков и инсайдеров в банках системы безопасности кредитных организаций уже никто не взламывает за ненадобностью. И несмотря на то что теневой интернет для продажи и покупки банковских данных сейчас не используется, торговля ими не прекращается ни на день. Об этом в интервью "Известиям" сообщил основатель сервиса разведки утечек и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

— Проведут в норму — В российском законодательстве закрепят понятие "просвещение", а трудовые договоры сотрудников с работодателями переведут в цифровой формат с использованием госплатформы. Как выяснили "Известия", о таких планах говорится в техзаданиях госзакупок Госдумы, которая решила на законодательном уровне отрегулировать эти сферы деятельности. Всего за последний месяц нижняя палата заключила шесть новых исследовательских контрактов.

— Нефтерывок — Спрос на нефть полностью восстановится только к концу 2021 года, если мир не столкнётся со второй волной коронавируса и новым карантином. Об этом "Известиям" заявили эксперты по итогам встречи президента Владимира Путина с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который во время беседы подарил российскому лидеру колбу с эксклюзивным чёрным золотом. Глава государства, которого, кажется, удивил оригинальный презент, призвал отечественную нефтяную отрасль готовиться к новым вызовам, которые появятся на фоне роста мировой и отечественной экономики.

— Ход рублём — Во вторник Михаил Ефремов, обвиняемый в "пьяном" ДТП, прибыл в Пресненский суд после недельного перерыва. Актёр, которого забрали в больницу прямо с заседания 11 августа, выглядел довольно бодро и даже надел официальный костюм. Это заставило защиту потерпевших рассуждать в разговоре с "Известиями" о возможности симуляции приступа. Адвокат обвиняемого Эльман Пашаев, который раньше заявлял о том, что Михаил Ефремов пережил инсульт, теперь отказывается говорить о его диагнозе.

— Погасить соду — Вначале августа активисты вышли на защиту шихана Куштау в Ишимбайском районе — гору отдали в разработку крупнейшему производителю соды в России. Протест перерос в столкновения с полицией и сотрудниками Башкирской содовой компании (БСК). Урегулировать конфликт между общественностью и бизнесом взялся глава региона Радий Хабиров.

— Компьютерная плата — Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные "Известиями" дистрибьюторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.

— Мал, да упал — За последние 12 месяцев — с августа 2019-го по август 2020-го — в России закрылось 1,16 млн малых и средних компаний, рассказали "Известиям" в ФНС. Этот показатель почти в два раза выше, чем за аналогичный период годом ранее. Скачок прежде всего связан с пандемией коронавируса: нерабочим периодом, падением спроса, разногласиями с арендодателями и жёсткими правилами работы после снятия ограничений, пояснили представители бизнеса.

— Разброс полётов — Авиакомпании попросили ФАС устранить противоречия в проекте о легализации инфраструктурного сбора аэропортов, рассказали "Известиям" перевозчики. Они просят ограничить полномочия воздушных гаваней, которые зачастую не допускают к работе сторонних операторов. А также обязать аэропорты обосновывать размер инфраструктурного сбора. Из-за отсутствия конкуренции цены на обслуживание для перевозчиков остаются высокими и влияют на стоимость билетов.

— Пограничное поколение: первые Су-57 отправят в Западный военный округ — Одни из первых серийных стелс-истребителей Су-57 будут направлены на усиление Западного военного округа, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Именно на этом направлении Россия граничит со странами, уже обладающими самыми современными американскими истребителями. Отечественные ВКС получат "невидимку" в начале следующего года. Решение о размещении в регионе новейших российских самолетов стало ответным жестом на усиление воздушной группировки НАТО, считают эксперты.

— Тяжёлая ноша — Беременность делает женский организм более уязвимым для тяжёлого COVID-19. Об этом свидетельствуют новые данные, полученные учёными. Согласно статистике, опубликованной Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), будущие мамы имеют на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии (ОИТ), чем другие пациентки.