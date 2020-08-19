МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Россияне после периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса хотят устраивать разнообразные торжества и вечеринки — спрос на такие услуги вырос и по сравнению с маем, и к июлю-августу прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Аналитики "Авито Услуг" проанализировали спрос на организацию праздников по стране — по данным компании, с мая текущего года он увеличился почти вдвое, на 99%. "Авито" оценивает число запрошенных контактов — количество переходов по ссылке "показать номер" или "написать сообщение" на площадке.

"Россиян интересуют услуги по организации свадеб, дней рождения и корпоративов — мероприятий, которые были запрещены во время самоизоляции, а теперь становятся еще популярнее, чем прежде. По сравнению с июлем-августом 2019 года спрос на такие услуги вырос на 70%. Предложение при этом увеличилось на 26% по сравнению с маем и на 18% по сравнению с прошлым годом", — рассказали в компании.

По оценке сервиса, список самых "тусовочных" российских городов с точки зрения доли спроса на организацию вечеринок возглавляет Санкт-Петербург — на него приходится 9% от этого спроса. На втором месте — Москва (7%), далее следуют Казань, Краснодар и Нижний Новгород (по 3%).

В свою очередь спрос на организацию праздников с мая сильнее всего вырос в Иркутске (на 167%), в Санкт-Петербурге (на 150%) и в Тольятти (на 136%). Управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель отметил, что на показатели лишь отчасти влияет сезонный фактор — например, устраивать свадьбу в мае считается плохой приметой.

"Очевидно, что россияне устали от изоляции и хотят повеселиться и провести время с родными и друзьями, особенно на фоне слухов о второй волне пандемии. Лидерство Санкт-Петербурга объясняется в том числе тем, что это популярный туристический центр", — добавил Кумпель, слова которого привели в компании.