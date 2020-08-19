МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Более 40% россиян хотели бы иметь возможность уволить свое руководство, свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"42% россиян хотели бы иметь возможность уволить свое начальство", — говорится в отчете по итогам собеседования более 5 тысяч человек из всех регионов России.

При этом 49% респондентов отметили, что они готовы будут уволиться, если руководство будет задерживать их зарплату или обманывать. 31% опрошенных уволились бы в случае унизительных действий начальства по отношению к ним. 10% участников исследования могли бы принять решение об увольнении, если бы руководитель начал распространять о них сплетни и слухи. 6% отметили, что готовы уйти с работы, если начальник повысит на них голос, а 4% — в случае отказа в отпуске или отгуле.

Что касается эмоциональной, психологической и профессиональной составляющих работы, то основная часть (29%) отметила, что в начальнике их больше всего раздражает неумение ставить четкие задачи коллективу (множественный выбор). 27% указали, что их руководитель часто плохо относится к сотрудникам, а 23% отметили, что их руководитель иногда не выполняет собственные задачи и передает их подчиненным. Злоупотребление полномочиями со стороны руководства заметили 22% участников исследования.

15% респондентов раздражают письма и звонки от начальства в нерабочее время, а 14% — личные качества. 12% опрошенных указали, что им не нравится неуместный и оскорбительный юмор руководителя, 11% раздражает безответственность. В варианте "Другое" жители России чаще всего указывали, что никаких раздражающих качеств в их начальниках нет.