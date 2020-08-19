МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила около 20 доменов с упоминанием вакцины от коронавируса, большинство из них пока неактивны, однако могут быть использованы мошенниками в период старта вакцинации от COVID-19, рассказал РИА Новости руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда Group-IB Яков Кравцов.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которая получила название "Спутник V".

"Мошенники внимательно следят за новостной повесткой, чтобы использовать в своих интернет-аферах актуальную повестку. Сейчас мы фиксируем около двух десятков доменов, в названии которых используются слова "вакцина, COVID-19, коронавирус" и так далее. Но работают пока только два ресурса, остальные — в спящем состоянии", — сказал Кравцов.

"Возможно, это обычные информационно-просветительские ресурсы, но велики риски, что подобные сайты будут использовать именно мошенники, пытающиеся похитить деньги или данные банковских карт под предлогом вакцинации", — сообщил он.

Руководитель отдела аналитики компании SearchInform Алексей Парфентьев добавил, что с начала июля в рунете было зарегистрировано 66 сайтов на тему коронавируса, среди них 28 с упоминанием вакцины в названии. "Пик регистраций пришелся на 22 июля — 4 августа, вторая волна — на 11 августа", — отметил эксперт.

По данным портала who-is, около 90% этих сайтов зарегистрированы на физических лиц, однако утверждать, что все они фишинговые, нельзя: среди них есть новостные порталы с мониторингом новостей о коронавирусе, онлайн-магазины по продаже диагностических тестов, масок, антисептиков и другие.

"Что касается конкретно сайтов о вакцине, тут ситуация немного иная. Почти все из них пустые, некоторые недоступны, некоторые уже выставлены на продажу. Возможно, среди них будут вполне легитимные информационные порталы или сайты клиник, которые с сентября начнут проводить добровольную вакцинацию… Домены продолжают появляться. В этих условиях распознать подделку будет сложно, так что единственный совет – искать информацию о препарате только в официальных источниках", — подытожил Парфентьев.