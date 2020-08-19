МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. По итогам первой половины 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы вырос более чем на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,34 миллиарда долларов США, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Общий объем экспорта промышленной продукции за первое полугодие составил 13,75 миллиарда долларов США, что на 40,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 1,58 миллиарда долларов США, по этому направлению в сравнении с первым полугодием прошлого года объемы выросли на 30,8%", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как в свою очередь отметила заммэра Наталья Сергунина, пятерка крупнейших импортеров несырьевой продукции Москвы за второй квартал почти не изменилась и сейчас выглядит так: Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай.

"В первом квартале Китай обгоняла Германия. Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в Швейцарию – он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года. Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию – на 209% и в США – на 75%", – рассказала Сергунина.

Также в январе-июне этого года отмечен рост объемов экспорта на азиатский рынок: в Китай – на 30%, в Южную Корею – 25%, в Японию – 6%.

В ведомстве отметили, что устойчивым спросом за рубежом пользуются механическое оборудование, техника и компьютеры (суммарный объем за полугодие – 924,82 миллиона долларов США), коммуникационная аппаратура (128,29 миллиона долларов США), лекарственные средства (80,98 миллиона долларов США), а также одежда швейная (45,03 миллиона долларов США) и трикотажная (44,01 миллиона долларов США).

"Высокие темпы роста показала химическая промышленность – рост 19,4%, фармацевтика и косметическая отрасль – рост 3,4%, а также отрасль пищевой промышленности – рост 17,1%", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.