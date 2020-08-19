МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4 828 до 937 321, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 828 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1230 (25,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрирован 937 321 случай. Темп прироста коронавируса составляет 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 691, Санкт-Петербурге — 162, Подмосковье — 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 691, 2. Санкт-Петербург — 162, 3. Московская область — 151", — говорится в сообщении.



Наименьшее число случаев зарегистрировано в Севастополе — два, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе — по одному.

После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 795 человек, за все время выздоровели 749 423.

За сутки в России умерли 117 человек с COVID-19, за все время — 15 989.