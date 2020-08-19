МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2020 года снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,196 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA при этом снизился на 29% — до 22,013 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 17% против 21% годом ранее. Выручка составила 131,771 миллиарда рублей, снизившись на 11%.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.