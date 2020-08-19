СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — ПРАЙМ. Выброс сернистого ангидрида (оксида серы), произошедший утром в среду на крымском заводе ООО "Титановые Инвестиции", не угрожает городу Армянску, так как был локальным, сообщил РИА Новости глава горадминистрации Василий Телиженко.

Утром в среду после длительного простоя произведен пуск сернокислотного производства на заводе, сообщается на странице администрации в соцсети "ВКонтакте". В результате технологического процесса произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному превышению ПДК загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны на территории промышленной площадки предприятия (в пределах только предприятия). Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье человека не имеет, говорится в сообщении.

"У нас было две жалобы (ранее). Сейчас жалоб нет. Ждем результатов измерений лабораторий, они отбирали (пробы) на 9 утра, превышений ПДК не было (в городе)", — сказал Телиженко.

Он отметил, что в целом экологическая ситуация вокруг предприятии стабильная, несмотря на длительную засуху, которая ранее привела к выбросам вредных веществ из кислотонакопителя завода. Телиженко сказал, что в городе работают два стационарных пункта измерений содержания вредных веществ в воздухе, а также два передвижных. Он не исключил проведение проверок на предприятии после произошедшего выброса. "Думаю да, скорее всего, будут, но здесь не мне судить, есть контролирующие организации", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе минприроды Крыма от комментариев в отношении произошедшего инцидента на предприятии отказались.

Ситуация с кислотонакопителем завода "Крымский титан" обострилась в конце августа 2018 года, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Выброс спровоцировала устоявшаяся жара. Тогда на определенное время химзавод полностью остановили, а детей отправили в оздоровительные учреждения. Сам обмелевший кислотонакопитель стали заполнять водой из скважин.

Кислотонакопитель — это открытый водоем, отстойник, построенный в советское время. За последние годы он значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.