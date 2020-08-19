МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в телефонном разговоре проинформировал председателя правительства РФ Михаила Мишустина, что экономика и промышленность республики работают в штатном режиме, говорится в сообщении кабмина Белоруссии.

"Роман Головченко проинформировал своего российского коллегу о текущей ситуации в Беларуси, о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране. Отметил, что все сферы экономики, промышленный комплекс работают в штатном режиме", — сообщил кабмин республики.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.