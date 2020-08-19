УФА, 19 авг /ПРАЙМ/. Башкирская содовая компания (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы координационного совета по вопросу Куш-тау в Башкирии найдут альтернативный источник сырья для завода, иначе предприятию придется снизить мощность работы на 30% и "дотянуть" имеющее сырье только до 2026 года, заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

На шихане Куш-тау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. После того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет по вопросу горы, активисты разошлись. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.

Ранее Хабиров заявил, что власти Башкирии планирует получить контрольный пакет акций Башкирской содовой компании и самостоятельно определять дальнейшую стратегию развития предприятия, в том числе в поиске альтернативного источника сырья для предприятия.

"Первые письма директоров компании в поиске альтернативной источника сырья я нашёл с 1986 года. До 2010 года, кроме Тра-Тау и Юрак-Тау больше ничего не рассматривали, просили снять статус природного памятника. Но в 2016 году власти региона дали разрешение на поисково-оценочные работы на Куш-тау, а в августе 2019 года разрешили геологоразведку. В архивах есть упоминание про три месторождения, но они экономически нецелесообразные", — сказал журналистам гендиректор БСК Эдуард Давыдов.

Он отметил, что если геологи, которые войдут в координационный совет по вопросу Куш-тау, предложат другие варианты месторождений, то вопрос будет снят максимально хорошо для всех сторон.

"Но в случае, если источник сырья не будет найден, то в 2024 году придется снижать загрузку предприятия на 30%. Чтобы продлить работу текущего карьера, придется снижать экспортную разгрузку. Но людей сокращать не будем, до последнего будем тянуть. В таком случае сырья хватит до 2026 года", — пояснил гендиректор.

По данным ОАО "Сырьевая компания", которое ведет геологоразведочные работы на Куш-тау, на горе имеется более 316 тысяч тонн известняка, которых хватит на 150 лет.

В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов — Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куш-тау, а, чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.