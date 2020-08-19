19 августа. (Dow Jones). Руководители Федеральной резервной системы в прошлом месяце возобновили обсуждения вопроса о том, как поддержать экономический рост в периоды, когда процентные ставки нельзя снизить, так как они уже близки к нулю. На это указывают протоколы заседания, состоявшегося 28-29 июля, которые были опубликованы в среду.

Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие руководители центробанка указывали, что они готовятся занять долгосрочный подход, при котором периоды низкой инфляции будут компенсированы последующими периодами более высокой инфляции. Практический эффект состоит в том, что пройдет длительный период времени, прежде чем ФРС повысит процентные ставки.

Эти обсуждения могут пролить свет на то, как центральный банк будет разрабатывать меры дополнительной поддержки в этом году после того, как он понизил ставки почти до нуля, а также резко увеличил портфель активов, составляющий 7 трлн долларов, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса.

Руководители не представили новых политических шагов по итогам своего июльского заседания, повторив обещание сохранять решительные меры, направленнее на то, чтобы помочь экономике.

Руководители начали пересматривать свой долгосрочный подход после того, когда возникли опасения, что инфляционная концепция, которая была основой их стратегии определения ставок в течение последних трех десятилетий, должна быть изменена в соответствии с современным миром, где главной проблемой является не инфляционная спираль, как это было в 1970-х годах, а трудность в определении политики, когда процентные ставки насколько низкие, что не могут быть снижены еще больше.

После этого пересмотра ФРС "проинформирует о всех шагах, которые будут сделаны", сказал Пауэлл на пресс-конференции 29 июля.

Вместе с тем, он отметил, что центральный банк предпочитает сохранять максимальную гибкость в отношении своих следующих действий. "Я не могу описать вам конкретное условие. В действительности мы будем делать то, что, по нашему мнению, поможет", — сказал он.

Обсуждения того, как обеспечить немедленную поддержку экономики, сводятся к тому, как сигнализировать о своих планах сохранять ставки на низком уровне и покупать казначейские облигации и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Следующее заседание ФРС, посвящённое денежно-кредитной политике, намечено на 15-16 сентября.

Большинство руководителей ФРС ожидают, что как минимум два года ставки повышаться не будут. Они неоднократно сигнализировали об удовлетворенности текущей политикой ФРС, при этом инвесторы, очевидно, согласны с тем, что ставки должны оставаться на низком уровне в течение нескольких лет.

Но руководители ФРС выражали значительную озабоченность в связи с трудностями, с которыми страна столкнулась при борьбе с коронавирусом. По их словам, эти проблемы могут привести к росту банкротств компаний, и они будут препятствовать более быстрому снижению уровня безработицы, что повышает необходимость увеличения правительственных расходов.

В прошлом месяце Пауэлл обсудил вопрос о том, как идет борьба с вирусом и возобновление коммерческой активности, которая резко упала в марте и апреле, когда наблюдался пик пандемии.

"Социальное дистанцирование и быстрый запуск экономики на самом деле совместимы, — сказал он. – Они не противоречат друг другу".

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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