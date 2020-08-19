ВАШИНГТОН, 19 авг /ПРАЙМ/. Руководитель Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу не смог объяснить, каким образом президент Дональд Трамп собирается получить комиссию для минфина США от возможной продажи приложения TikTok.

Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, продала приложение американской компании. В противном случае он требует от компании избавиться от приложения. При этом Трамп утверждает, что "значительная часть" от продажной цены должна пойти минфину США.

"Я признаю, что это необычно. У президента свои мысли на этот счет", — сказал Кадлоу в эфир CNBC в ответ на вопрос, каким образом это можно осуществить.

"Президент так сказал. Думаю, что он, вероятно, хочет отказать Китаю в некоторых доходах от продажи TikTok. Такого в прошлом не было, но это не значит, что это не может произойти", — добавил Кадлоу.

Он допустил, что комиссионные все же не будут выплачены.

Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что он принадлежит китайской компании, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям.