20 августа (Dow Jones). Цены на медь в среду впервые за более чем два года превысили отметку в 3 доллара США за фунт, продолжая недавний рост, обусловленный устойчивым спросом со стороны Китая и перебоями в секторе добычи металла.

Сентябрьские фьючерсы на медь на COMEX подорожали на 1,6%, до 3,0230 доллара за фунт, впервые с июня 2018 года превысив уровень 3 доллара. По мнению многих аналитиков, цены на медь выше данной отметки достаточны для того, чтобы оправдать реализацию долгосрочных проектов по добыче металла. Нехватка инвестиций в новые добывающие проекты из-за низких цен в последние годы стала одной из причин бычьего настроя некоторых аналитиков по меди.

Цены на медь тесно связаны с производственной активностью в Китае, на который приходится примерно половина общемирового потребления данного металла. Ранее в текущем году котировки упали, когда введенные из-за пандемии коронавируса карантинные меры привели к заморозке экономической активности в КНР, однако позднее цены восстановились ввиду увеличения производственной активности. Между тем спрос на ряд других сырьевых товаров, например, на нефть, все еще не слишком высок, что обусловлено последствиями пандемии для экономического роста в США и Европе.

"Ситуация со спросом на металлы, похоже, улучшается на фоне восстановления мировой производственной активности", – отметил Эдвард Мейр из ED&F Man Capital Markets.

Учитывая рост в среду, медь в текущем году уже подорожала на 8%, а за последние три месяца прибавила в цене около 25%, оказавшись одним из самых успешных активов за этот период.

Недавние данные показали, что производства меди в Китае в июле снизилось, тогда как компания Rio Tinto PLC сообщила о технических проблемах на добывающем комплексе в Юте. Компания намерена восстановить работу комплекса за два месяца, но все же понизила прогноз по производству меди в 2020 году.

Росту цен на медь также способствует ряд проблем с добычей металла в различных странах мира, например, в Чили. Эти проблемы вызваны пандемией и трудовыми спорами.

Однако, как полагают некоторые аналитики, рост котировок зашел слишком далеко, поскольку некоторые трейдеры стремятся приобретать металл, ориентируясь лишь на недавний рост цен. Такая тенденция наблюдается и на фондовых, и на сырьевых рынках, что заставляет опасаться столь же синхронного падения в случае изменения обстановки.

Тем временем сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в течение дня колебались между небольшим ростом и снижением, закрывшись с повышением на 0,1%, по 42,93 доллара за баррель. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду уже четвертую неделю подряд отчиталось о падении коммерческих запасов нефти. При этом вялый спрос на нефтепродукты удерживает нефтяные котировки в недавнем торговом диапазоне, около максимумов с начала марта.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 2,1%, до 1970,30 доллара за тройскую унцию, по-прежнему проявляя волатильность. Ранее в августе котировки достигли рекордной отметки в районе 2070 долларов, после чего были подвержены резким колебаниям. Инвесторы опасаются, что спрос на золото ослабнет, если восстановление экономической активности будет более сильным, чем ожидалось.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

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