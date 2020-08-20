МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb подал заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на проведение первичного публичного размещения акций (IPO), говорится в заявлении сервиса.

"Сегодня Airbnb в конфиденциальном порядке представил в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) проект регистрационного заявления по форме S-1, касающийся предлагаемого первичного публичного размещения акций. Число размещаемых акций и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены. Ожидается, что первичное публичное размещение акций состоится после того, как SEC завершит процесс рассмотрения", — сообщается в заявлении.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложением о жилье в более чем 100 тысячах городов в 191 стране.