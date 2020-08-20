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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Телефонное прямо — Конфликт между Александром Лукашенко и Светланой Тихановской — политиками, каждый из которых называет себя победителем президентских выборов в Белоруссии, окончательно перешел в международную плоскость. В то время как Александр Лукашенко уже в четвертый раз за пять дней звонил президенту РФ Владимиру Путину, госпожа Тихановская обратилась за поддержкой к лидерам Евросоюза.

— На стабильность с чистой совестью — Сформировавшийся в последние годы в российском обществе запрос на обновление из-за последствий пандемии снова сменяется стремлением к стабильности. Об этом говорится в докладе Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Эксперты отмечают, что у россиян доминируют экономические страхи, и советуют политикам, идущим на выборы, заняться решением конкретных проблем населения и честно обсуждать их с людьми.

— Для БАМа не хватает воды — Как выяснил "Ъ", Минэнерго исключило проект Мокской ГЭС в Бурятии мощностью 1,2 ГВт из перечня вариантов электрификации БАМа и Транссиба. Его предварительная стоимость в 120 млрд руб. была сочтена чересчур высокой, а сроки строительства — около десяти лет — слишком длительными. Таким образом, основным сейчас является вариант строительства угольной и нескольких газовых ТЭС в Сибири и на Дальнем Востоке совокупной мощностью до 1,6 ГВт.

— Планов ломбардьё — Активное распространение роботизированных ломбардов, позволяющих гражданам без участия сотрудника сдать золотые изделия, получить заем и внести платеж в счет его погашения, может начаться уже в ближайшее время. ЦБ признал их внедрение целесообразным и полагает, что необходимые изменения в законодательство могут быть приняты до конца года.

— Расставание с аварийным жильем ускорят деньгами — При формировании бюджета на следующую трехлетку необходимо учесть меры по ускорению темпов расселения аварийного жилья, сообщил вчера на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. План на этот год уже перевыполнен, всю же программу власти рассчитывают завершить не в 2024 году, а в 2023-м — для финансового обеспечения таких темпов Минстрой предлагал разрешить регионам досрочно получать средства, предусмотренные на реализацию программы до 2024 года.

— Граница на звонке — Студенты из Казахстана, государства-лидера по числу обучающихся в российских вузах, просят правительство РФ, МИД и ФСБ способствовать включению учебы в список оснований для въезда в Россию. Десятки тысяч иностранных учащихся не могут попасть в учебные заведения, поскольку границы закрыты из-за пандемии коронавируса.

— Как изменить себя изнутри без судебных исков — Минэкономики завершило работу над поправками к законам об АО и ООО, ряду других законов, призванными упростить и сделать более гибкими процессы реорганизации хозяйственных обществ. В новой версии закона, который обсуждают смежные министерства, впервые дается регламентированная возможность "смешанных" и "совмещенных" реорганизаций обществ — с 2014 года они были возможны по Гражданскому кодексу, но проводились редко и регистрировались поэтапно.

— Минздрав экономит нервы водителей — Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм, выявляя в крови СDT-маркер, для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности. "Ъ" ознакомился с финальной редакцией приказа Минздрава по введению с 1 января 2021 года нового порядка получения медсправок.

— Попались только 35 — За время проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции было выявлено всего 35 случаев двойного голосования, сообщил в среду Центризбирком. Большинство из них были обнаружены в Москве, в том числе из-за использования системы электронного голосования.

— Первый примирент Украины — В Киеве сочли успешным привлечение первого президента Украины Леонида Кравчука к переговорам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по донбасскому урегулированию. По словам информированного собеседника "Ъ" в украинском МИДе, 86-летний политик "оправдал возложенное на него доверие".

— Шпионское дело нехитрое, но и не быстрое — Как стало известно "Ъ", ФСБ до сих пор не закончила расследование дела обвиняемой в шпионаже бывшей топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан. Вместо этого следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемой под стражей, хотя она и так сидит в СИЗО более двух лет.

— За банкира ответили его подчиненные — Как стало известно "Ъ", в Москве вынесен приговор предполагаемым сообщникам известного в прошлом банкира, экс-главы "Российского кредита" и М-банка Анатолия Мотылева. Его бывшую помощницу Ольгу Иванову, экс-советника Игоря Леонова и гендиректора ООО "Брокерские и депозитарные услуги" Станислава Маркеева Гагаринский райсуд столицы признал виновными в хищении 700 млн руб. из М-банка.

— ОПЕК+ курс не меняет — ОПЕК+ констатировала успех сделки по ограничению добычи: участники соглашения в целом выполняют свои квоты на 95%, а коммерческие запасы нефти в июле начали сокращаться. Однако лидеры пакта — Россия и Саудовская Аравия — все еще проявляют осторожность, опасаясь второй волны пандемии, и оказывают давление на страны—нарушители квот.

— Цены на руду постепенно выплавились — В Азии железная руда подорожала до максимума за шесть лет из-за быстрого восстановления китайской металлургии и снижения производства в Бразилии. Стоимость руды, по оценкам Platts, превысила $127 за тонну.

— "Свободная собака" пошла за хот-догами — Юрий Левитас, партнер артиста Тимура Юнусова (Тимати) по сети закусочных Black Star Burger, запускает собственный проект в ресторанном бизнесе. Он планирует за месяц открыть в Москве до 40 точек продаж хот-догов под брендом "Фридог", а затем за счет франчайзи — до 500 заведений по всей стране.

— У фондов долги коротки — НПФ, несмотря на введение management fee (MF), не хотят увеличивать длину своего облигационного портфеля. Именно на это надеялся ЦБ, вводя постоянную часть вознаграждения и рассчитывая, что НПФ будут за счет увеличения дюрации портфелей получать дополнительную доходность. Сказывается недостаточное количество длинных инструментов, полагает регулятор.

— "Юникредит" ушел со склада — Юникредит-банк после ряда безуспешных попыток смог продать один из своих крупных девелоперских активов — логистический терминал в подмосковном Чехове. Помог кризис, вызванный пандемией: именно в этот период активизировались сделки в сегменте складской недвижимости.

— Медь дорожает в рудниках — Цена меди на мировом рынке обновила двухлетний максимум, приблизившись к уровню $6,7 тыс. за тонну. Инвесторы скупают металл, опасаясь дефицита в связи со снижением производства и восстановлением спроса со стороны Китая.

— Операторы освобождают площади — Закрытие части салонов МТС по всей России из-за ограничений во время пандемии принесло компании 1,7 млрд руб. дополнительного дохода во втором квартале. Положительный эффект от сокращения низкомаржинальных продаж и затрат на маркетинг заметил и "МегаФон", а "Вымпелком" рассчитывает, что рост онлайн-продаж на фоне ограничений приведет к оздоровлению рынка.

— Сои люди — сочтемся — У группы "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича возникли трудности с продажей "Приморской сои" — крупного производителя соевого масла на Дальнем Востоке. Владелица 25% долей предприятия, которая может быть связана с бывшим вице-губернатором Приморья Юрием Поповым, оспорила условия сделки.

— "Яндекс" рассортирует по-новому — После развода со Сбербанком "Яндекс" наращивает мощности своего маркетплейса, которым теперь владеет единолично. Компания запустила для него два сортировочных центра к одному уже существующему. Один из центров не партнерский, а собственный, а значит, может обойтись компании в 0,5–1 млрд руб.— потренировавшись на чужой инфраструктуре, "Яндекс" решил развивать собственную логистику, констатируют эксперты.

— Газпромбанк перезвонит — Дочерняя компания Газпромбанка получила лицензию на услуги сотовой связи и вслед за его конкурентами планирует запустить виртуального мобильного оператора (MVNO) на инфраструктуре Tele2. Такие MVNO уже есть у четырех крупнейших банков, которые стремятся привязать клиентов к своей экосистеме.

— Зыбучие песочницы — Со следующего года в России начнут работать "регуляторные песочницы" — особые правовые режимы, в которых можно тестировать инновации, несмотря на законодательные ограничения. "Песочницы" призваны стать фундаментом для цифровой трансформации, но пока выглядят в первую очередь попыткой вывести из "серой зоны" технологии, которые уже так или иначе работают,— например, дистанционное заключение договоров в каршеринге или на услуги связи.

— Цена вопроса — Заместитель гендиректора Softline Андрей Шолохов о выбранных для "регуляторных песочниц" проектах.

— "Важно, чтобы государство нашло баланс между развитием инноваций и безопасностью" — Александр Журавлев, председатель комиссии Ассоциации юристов России.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Крупнейшего производителя соды в России захотели национализировать — Правительство Башкирии готовит соглашение о выкупе контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), на которую приходится до 85% всей производимой в стране пищевой соды. Об этом глава республики Радий Хабиров заявил "Эху Москвы" 19 августа.

— Кремль выступил за диалог в рамках закона в Белоруссии — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 19 августа белорусский кризис внутренним делом Белоруссии и заявил о недопустимости вмешательства во внутриполитические дела республики.

— Зарплата в 2019 году выросла почти у всех силовых министров — Директор Росгвардии Виктор Золотов и председатель СКР Александр Бастрыкин опубликовали свои декларации о доходах за 2019 г., завершив этот процесс среди руководителей силовых ведомств. Из-за пандемии крайний срок публикации деклараций в этом году был сдвинут до 20 августа.

— Минфин упростил порядок получения налогового резидентства — Срок проживания в России, необходимый для получения статуса налогового резидента, снижен вдвое – до 90 дней. Мера носит временный характер и распространяется только на 2020 г., указала ФНС в своем разъяснении.

— Рост безработицы и льготы бизнесу ослабили бюджет ПФР — Введение самоизоляции и приостановка деятельности предприятий и организаций негативно отразились на исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Хотя за первое полугодие в ПФР поступило 4,8 трлн руб., что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако этот рост произошел исключительно за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщила в своем отчете Счетная палата (СП).

— Старт испытаний российских беспилотников без водителя перенесен на 2021 год — Испытания беспилотных автомобилей в полностью автономном режиме, без подстраховки инженера-водителя, в России пройдут в I–II кварталах 2021 г., говорится в скорректированной дорожной карте по внедрению беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Ранее такие испытания планировалось начать уже осенью.

— С кинотеатров потребовали старые долги — Прокатчик "Централ партнершип" (ЦПШ) подал иск к сети кинотеатров "Киномакс" на сумму почти 88 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин подтвердил "Ведомостям" подачу иска, а гендиректор "Киномакса" Дмитрий Нартов – его получение.

— НПФ сумели отыграть падение I квартала — Восстановление фондового рынка на фоне роста экономической активности позволило негосударственным пенсионным фондам (НПФ) не только отыграть падение I квартала, но и нарастить объем пенсионных средств. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в аналитической записке "Тенденции рынка НПФ".

— BHP избавляется от угля, нефти и газа — Британо-австралийский горнодобывающий гигант BHP 18 августа объявил о результатах финансового года, закончившегося в июне. Базовая прибыль от продолжающихся операций, которая не включает разовые доходы и расходы, сократилась на 4% по сравнению с предыдущим финансовым годом и составила $9,06 млрд. По данным Refinitiv, аналитики ожидали, что этот показатель составит $9,42 млрд.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Куда едет "Беларус" — Россия — основной импортер белорусских товаров, и остановка крупнейших производственных мощностей в Беларуси может повлиять на товарно-производственные цепочки обеих наших стран, считают эксперты. Как именно — пока вопрос времени.

— Как код на сметану — С 20 января 2021 года в России начнут маркировать молочную продукцию. Под первую "волну" попадут молоко и сливки с длительным сроком хранения, а также мороженое. Позже маркировку могут ввести почти для всех продуктов — от макарон до чая.

— Хлеб наш насыщенный — Использование йодированной соли может стать обязательным для приготовления пищи в больницах и школах, а в ряде регионов — при производстве хлеба. Законопроект об этом поступит в ГД в осеннюю сессию. Мера поможет решить проблему дефицита йода.

— Обман. Обвес. Обсчет — Проект нового Кодекса об административных правонарушениях усилит защиту потребителей от недобросовестных продавцов. В частности, за отказ принять бракованный товар или дать сдачу с крупной купюры магазину будет грозить серьезный штраф.

— Тюрьма пустеет — За 15 лет в России снизился уровень преступности и сократилось тюремное население, говорится в опубликованном судебным департаментом при ВС РФ анализе судебной статистики. Более того, численность заключенных достигла исторического минимума.

— Казна на проверке — Счетная палата в этом году выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей, заявил глава ведомства Алексей Кудрин. О том, как расходуются средства государственной казны, он доложил президенту РФ Владимиру Путину.

— Карьера в новом формате — Более 100 тысяч человек смогут получить новую профессию или дополнительное образование. Правительство выделит почти 3 млрд рублей на переобучение россиян, потерявших работу из-за COVID-19. О том, что такое распоряжение подписано, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Воздушная тревога — Мнением своих подписчиков в Instagram об экологических проблемах и возможности улучшить ситуацию в стране поинтересовалась вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко. Ее пост был посвящен совместному докладу ВЦИОМ и Фонда национальной энергетической безопасности, который был опубликован накануне.

— Айфон вместо отмычки — В МВД опубликовали данные о состоянии преступности в России за семь месяцев 2020 года. Оказалось, что в стране снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений — количество последних выросло на 94,6 процента.

— Собянин осмотрел новую школу в поселке Северный — В поселке Северном под Москвой построили новую общеобразовательную школу N 2044. Сегодня ее осмотрел Сергей Собянин. По его словам, в ней у ребят будет все не только для обычных уроков, но и для занятий по предпрофильному образованию.

— Где наука бросит якорь?— Российский научный фонд объявил о приеме заявок на новый грантовый конкурс — в поддержку лабораторий мирового уровня на базе существующих в России вузов и НИИ. Результаты объявят в марте 2021-го. И в том же году победители смогут получить финансовую поддержку в объеме до 30 млн рублей.

— Пять человек на место — ЦИК подвел итоги регистрации кандидатов для участия в выборах разного уровня, которые пройдут 13 сентября этого года. Голосование состоится в 83 регионах страны, всего замещается более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

— В камеру по разрешению — Жириновского не пустили в "Лефортово" к бывшему губернатору Фургалу.

— Пираты не Карибского моря — Вашингтон стремится обеспечить постоянное слежение за Северным флотом и нашей деятельностью в арктической зоне, заявил замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов. Он рассказал о новых задачах ВМФ по защите морских газопроводов и о борьбе с пиратством.

— Копейку руль бережет — С начала года по программам льготного кредитования россияне покупали семейные и первые в жизни автомобили. Всего было реализовано 122 тысячи новых машин. Общий объем предоставленной скидки составил 11,2 миллиарда рублей, рассказали "РГ" в Минпромторге.

— Замочные скважины — До конца августа страны, которые не выполнили свои обязательства в мае-июле, должны представить план по компенсации сокращения добычи нефти. Мониторить исполнение графиков компенсации будет технический комитет ОПЕК+ и секретариат ОПЕК.

— Суд велел открыть дверь — Арбитражный суд Москвы обязал бывшего президента банка "Огни Москвы" предоставить финансовому управляющему ее имуществом свободный доступ к осмотру квартиры вероятными покупателями.

— Дошли до хакеров и дыр — Вчера в Пресненском суде в процессе по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова начался допрос свидетелей со стороны защиты.

— Выстрелил и выложил в Сеть — Концерн "Калашников" создал первое в России интеллектуальное ружье, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами. Впервые эту новинку покажут на форуме "Армия-2020".

— Не одним Махом — Все ракетные дивизии в ближайшее время оснастят стратегическими ядерными комплексами "Ярс", "Авангард" и "Сармат". Перевооружение будет происходить поэтапно. Это позволит увеличить долю современных ядерных систем с нынешних 76% до 81%.

— Чудеса обетованные — Россия, как и прежде, торговый партнер Украины номер один, считает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. В своей колонке для "РГ" он рассуждает о том, куда марширует экономика соседней нам страны.

— Ставка на атом — В августе началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС в Островце. В начале 2021 года его введут в промышленную эксплуатацию. После полного запуска АЭС Беларусь получит около 2400 мВт электрической энергии.

— "Свои" на рынке труда — Работодатели рассматривают белорусов-соискателей наравне с гражданами России. Единственное отличие, по сравнению с трудоустройством россиянина, — необходимость в течение трех дней уведомить миграционную службу МВД России.

— "Зе", песня, сирота — Под стенами офиса Владимира Зеленского прошла акция протеста. "Руки прочь от сироты!" — кричали активисты, защищая юного певца Максима Ткачука. Ранее украинские чиновники запретили мальчику выступать на детском "Евровидении", потому что он исполнял песни Магомаева и "Смуглянку".

— Беларусь: тревожные дни — Сергей Лавров объяснил заявления Запада по Беларуси геополитикой.

— Без крыши, но с трубкой — Сколько именно на Альбионе тех, кто давно уже спит не под крышей дома своего, а под небом, в этой стране назвать не решаются. Статистических данных на сей счет нет. Очевидно лишь то, что Британия, шестая экономика мира, является страной контрастов: головокружительное богатство присуще ей так же, как и ужасающая бедность.

— Взрослые дети — Верховный суд Италии вынес "революционное" решение, постановив, что родители не обязаны содержать великовозрастных детей, не способных найти работу. Отправной точкой стала история 35-летнего мужчины из Флоренции, который требовал от отца и матери 300 евро ежемесячно.

— Лавка добра — Жительница поселка Чална в Карелии открыла "Лавку добра". Суть необычного проекта в том, что благотворители приносят вещи, которые им больше не нужны, а любой желающий может забрать их и пользоваться совершенно бесплатно.

— Из первых — лук — В столице начали дешеветь овощи. К тому же, пусть незначительно, но все же за июль снизилась стоимость всей потребительской корзины с минимальным набором продуктов. Чего ожидать москвичам дальше, "РГ" рассказали эксперты.

— На станции прочти — На станции Стрешнево второго Московского центрального диаметра заработала онлайн-библиотека. В ближайшие дни скачать бесплатные книги смогут пассажиры и остальных станций МЦД, сообщила в среду замначальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

— Хайпанут во всю Ивановскую — В Ивановской области органы исполнительной власти обязали выйти в соцсети и подробно рассказать там о своей деятельности. В опубликованном приказе разъясняется, что и каким языком следует "постить".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сделают КИС: безопасное такси может подорожать — Мэрия Москвы планирует к концу года запустить электронный сервис проверки цифровых профилей таксистов. Система позволит отсекать от агрегаторов водителей с плохой репутацией, а также следить за переработками. Сможет ли новый сервис навести порядок на рынке такси и не увеличит ли он цену поездки, разбирались "Известия".

— "Мы не видим, чем мы управляем" — Аудитор Счетной палаты Михаил Мень — об основной проблеме российских лесов и о цене ее решения.

— Делай ноги: кто ворует прокатные велосипеды и самокаты — Ущерб в 150 млн рублей могут понести в текущем сезоне компании по шерингу велосипедов и самокатов из-за воров и вандалов. Такие данные приводят аналитики в сфере охранных услуг. Полиция подтверждает: велосипеды и самокаты у прокатчиков крадут практически каждый день. В проблеме разбирались "Известия".

— Наделенные травами: сезон аллергии в этом году растянулся — Люди, страдающие аллергией на полынь, уже месяц не могут прийти в себя. Многим не помогают лекарства. В этом году цветение злаков и сложноцветных, к которым относится полынь, выдалось особенно бурным, причем между ними не было перерыва — одна аллергия плавно перетекла в другую. Об этом "Известиям" сообщили в сервисе "Пыльца Club".

— Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай — Взаимная привязка американской и китайской экономик продолжает разрушаться по мере усиления торговой войны. Десятки компаний заявляют о намерении перенести свои производства из Китая в другие страны — прежде всего речь идет о государствах Южной и Восточной Азии. В отдельных случаях такой перенос действительно успешен, но пока говорить об окончании эпохи Китая как "мировой фабрики" явно рано.

— Запретный рейс сладок: спрос на закрытые направления растет — Россияне активно приобретают авиабилеты в никуда. Перелеты в Черногорию, Белоруссию, Армению и на Бали — то есть по закрытым пока международным направлениям — стали лидерами продаж через порталы российских агрегаторов. Об этом рассказали "Известиям" участники рынка.

— В темпе банка: ЦБ планирует сократить сроки разблокировки счетов — Центробанк прорабатывает вопрос ощутимого ускорения реабилитации клиентов — исключения из черных списков и разблокировки их счетов, замороженных по "антиотмывочному" закону. Об этом "Известиям" рассказали в регуляторе. Процедуру можно провести как минимум в два раза быстрее — за 15 рабочих дней вместо 30 без потерь эффективности, заявили "Известиям" в крупных банках.

— Вторичный доход: НДФЛ при сдаче металлолома и пластика предложили отменить — В России предлагают отменить подоходный налог для граждан, продающих вторсырье — металл, стекло, пластик. Соответствующий законопроект до конца года планируется внести на рассмотрение Госдумы, рассказали "Известиям" его разработчики — депутаты ГД Алексей Канаев и Николай Валуев. Инициативу уже поддержало Минприроды, документ также находится на рассмотрении в Минэкономразвития.

— Штраф и без ОПЕК: о чем договорились нефтедобывающие страны — Мониторинговый комитет ОПЕК+ назвал размер штрафов для стран, которые неэффективно исполняют условия соглашения. Таких игроков обяжут компенсировать 2,3 млн барреля в сутки сокращения добычи нефти. Это условие страны-участницы должны соблюсти в период с августа по сентябрь. Сделка ОПЕК+ истекает в 2022 году, но может быть продлена — с идеей выступила Саудовская Аравия.

— "Сами разберемся": участники акций в Минске против внешнего вмешательства — "Внешнее давление на Белоруссию недопустимо", "выборы были не идеальными, но их нельзя использовать для оказания давления на страну" — такие посылы из Брюсселя, Берлина и Москвы 19 августа разделили белорусское общество. Люди на провластном митинге в сквере им. Жукова недоумевали — что значит неидеальные выборы? Протестующие на площади Независимости задавались вопросом: возьмем деньги Евросоюза, но что он попросит взамен? Единственное в чем сошлись обе стороны белорусской улицы — внешнего давления быть не должно, "сами разберемся".

— Готовят с суши: в Арктике создают отряд противолодочных амфибий — Арктические рубежи России прикроет отряд "летающих лодок" — самых современных самолетов-амфибий Бе-200 "Альтаир". Машины будут поставлены на Северный флот в поисково-спасательной и противолодочной модификациях, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве.

— Угадать мелодию: музыка помогает больным COVID-19 "отучиться" от ИВЛ — Музыкальная терапия способна облегчить состояние пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ, быстрее избавиться от помощи искусственной вентиляции и снизить стресс. К такому выводу пришли зарубежные ученые и российские эксперты, опрошенные "Известиями".