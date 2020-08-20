ВЛАДИВОСТОК, 20 авг /ПРАЙМ/. Предлагаемое Минфином РФ снижение налога на дивиденды для непубличных международных компаний, зарегистрированных в так называемых "русских офшорах" – специальных административных районах (САР), поможет привлечь резидентов в САР на острове Русском только при создании более мягких условий с учётом специфики АТР, считает директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов.

Минфин РФ ранее опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, устанавливающий налоговые льготы для непубличных международных холдинговых компаний – резидентов САР: ставку налога на дивиденды для них предлагается снизить с 15% до 5%. Таких районов в России два: на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае. Сейчас такая льгота на этих территориях есть только для публичных компаний.

"Для Русского острова должны быть не такие условия, как в Калининграде, так как последний находится в единой Европе, где достаточно сильны экономические связи. В АТР совершено другая ситуация, здесь используют другие офшоры, и для развития здесь должны быть созданы другие условия", — сказал Абрамов.

По его словам, Россия в целом прилагает усилия по закрытию других офшоров, где находятся деньги, и перекрывает каналы для вывода капитала.

"Если все каналы будут перекрыты, то это будет шансом для Русского острова. Но все равно условия для САР на Русском должны быть пересмотрены в сторону смягчения", — добавил собеседник агентства.

Абрамов отметил, что в Европе живут 500 миллионов человек, в Азии — 3 миллиарда, не считая Индии. Это стоит учитывать при создании условий в САР на острове Русском.

"Какие цели мы ставим перед собой — хотим вернуть деньги, которые выводятся из России, или привлечь деньги, которые по всему миру есть в офшорах? Для Русского острова актуальны оба варианта, для Калининграда задача — вернуть деньги, прежде всего, русские", — уточнил эксперт.

Он отметил, что для привлечения капитала в САР на Русском должен быть создан инвестиционный климат.

"Это большая работа, связанная со многим параметрами, в том числе защищенностью", — добавил Абрамов.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Минфин РФ уже договорился о повышении налога с Кипром и Мальтой, аналогичные предложения направлены Люксембургу и Нидерландам. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что предложения о пересмотре налоговых соглашений могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.