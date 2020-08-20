МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4785 до 942 106, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4785 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1113 (23,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зафиксировано 942 106 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 688, Санкт-Петербурге — 160, Подмосковье — 157, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва 688, 2. Санкт-Петербург 160, 3. Московская область 157", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Севастополе — пять, Чечне — четыре, Еврейской автономной области — два.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах.

После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 090 человек, за все время выздоровели 755 513 человек

За сутки в России умерли 110 человек с COVID-19, за все время — 16 099.