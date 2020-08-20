МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Неизвестный "заминировал" терминальные комплексы и все самолеты в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский"; торгово-развлекательный центр "Вегас" в Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"На электронную почту поступило сообщение о "минировании" терминалов и воздушных судов в аэропортах Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", — сказал собеседник агентства.

По его словам, аналогичная угроза также поступила в адрес торгово-развлекательного центра "Вегас" в городском округе Ленинский. Все "заминированные" объекты продолжают работать в штатном режиме.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.