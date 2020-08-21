МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Россия на сегодняшний день прочно занимает позиции второго внешнеторгового партнера Грузии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия на сегодня прочно занимает позиции второго внешнеторгового партнера Грузии (после Турции) с общим объемом товарооборота в 1,33 миллиарда долларов (2019 год). Именно в России на протяжении последних лет Грузия успешно реализует две трети своего вина. Россия продолжает лидировать и по объему частных денежных переводов в Грузию — около 430 миллионов долларов в прошлом году", — заявил Лавров в интервью газете "Труд".

Он отметил, что "в пользу более тесных связей между нашими странами однозначно "высказываются" и российские туристы", их вклад в наращивание экономического сотрудничества в 2019 году составил 1,5 миллиона долларов.