21 августа (Dow Jones). Американские фондовые индексы в четверг отметились ростом за счет ралли акций технологических компаний. Бумаги Apple, Facebook и Microsoft прибавили более 2,0%.

S&P 500 показал рост на 10,66 пункта, или на 0,3%, до 3385,51 пункта.

Фондовый рынок частично отыграл потери, понесенные днем ранее. В среду настрой инвесторов ухудшился после выхода протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы США, согласно которым руководители центрального банка полагают, что американской экономике потребуются дополнительные меры стимулирования для полного восстановления после пандемии коронавируса.

Тем временем переговоры в Вашингтоне насчет нового пакета стимулирующих мер остаются в тупике, а количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе повысилось. Опубликованные в четверг данные показали, что число заявок на первичные пособия по безработице в США за неделю 9-15 августа составило примерно 1,1 млн, тогда как неделей ранее оно впервые с марта упало ниже 1 млн.

В сложившейся ситуации инвесторы делают то, что успешно работало на всем протяжении кризиса – покупают акции крупных технологических компаний, которые выигрывают от карантинных ограничений ввиду возросшего объема покупок через Интернет и более активного использования цифровых сервисов. Технологический сектор и сектор коммуникационных услуг в составе S&P 500 выросли на 60% и 40% соответственно с мартовских минимумов, что позволило индексу широкого рынка ранее на текущей неделе впервые за шесть месяцев достичь нового рекордного уровня закрытия.

Dow Jones Industrial Average показал рост на 46,85 пункта, или на 0,2%, до 27739,73 пункта. Nasdaq Composite прибавил 118,49 пункта, или 1,1%, достигнув 11264,95 пункта, что стало уже 35-м рекордным уровнем закрытия с начала года.

Как указал Майкл Белл, аналитик по мировому рынку в J.P. Morgan Asset Management, некоторых инвесторов разочаровали указания ФРС на то, что руководители центрального банка в настоящее время не видят необходимости в новых инструментах для ограничения доходности кратко- и среднесрочных гособлигаций.

По словам Белла, увеличение государственных расходов в сочетании с мерами ФРС по снижению стоимости заимствований смогут стимулировать восстановление и подстегнуть инфляцию. Без этих факторов, добавил аналитик, фондовым индексам будет сложно продвигаться вверх.

"Добраться до этих уровней было настоящим испытанием, и если посмотреть на все, что произошло с марта, все это стало возможным благодаря законодателям, – прокомментировала Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. – Поэтому логично, что рынок не будет повышаться, пока законодатели не договорятся".

Бумаги Apple в четверг прибавили 2,2%, в текущем месяце показав рост уже на 11% после того, как технологический гигант представил сильные финансовые результаты и анонсировал разделение акций. Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила 2 трлн долларов.

Акции Microsoft, Facebook, Amazon.com и Alphabet, родительской компании Google, тоже отметились существенным ростом.

Пять вышеуказанных компаний составляют четверть индекса S&P 500, что дает им значительное влияние на рынок.

Акции Tesla, которая не входит в S&P 500, показали рост на 6,6%. Бумаги производителя электромобилей с начала августа выросли на 40%, отчасти благодаря планам по разделению акций позднее в текущем месяце.

Нефть и акции нефтяных компаний упали в цене. Ранее крупнейшие страны – экспортеры нефти признали, что восстановление спроса после шока, вызванного пандемией, отнимет больше времени, чем они предполагали. Нефтяной картель ОПЕК и его союзники, которые сокращали добычу для поддержания цен, в среду заявили, что рынок остается уязвимым. По их словам, рост числа новых случаев заражения коронавирусом угрожает восстановлению потребления топлива.

Субиндекс финансового сектора в составе S&P 500 опустился на 0,9%. Секторы здравоохранения, товаров массового потребления и промышленный сектор тоже понесли потери, хотя и несколько менее существенные.

Инвесторы продолжили следить за финансовыми показателями компаний розничной торговли, которые отражают ситуацию с потребительскими расходами, составляющими большую часть экономической активности в США.

Акции L Brands набрали 3,9% после того, как ретейлер отчитался о более благоприятных, чем ожидалось, результатах за 2-й квартал. Бумаги Estee Lauder упали на 6,7% вслед за тем, как производитель косметики отчитался об убытке.

Тем временем панъевропейский Stoxx Europe 600 в четверг опустился на 1,1%.

— Авторы Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com, Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ