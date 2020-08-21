МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Число вакансий для репетиторов и учителей в России в первые две недели августа увеличилось на 66% по сравнению с двумя предыдущими неделями, свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Количество новых вакансий в образовании и науке увеличилось на 66%. При этом частные компании увеличили количество предложений на 82%, а государственные — на 15%", — сообщили в сервисе.

Добавляется, что с 18 по 31 июля работодатели чаще всего искали лаборантов химического анализа, воспитателей, учителей, инженеров-химиков, гувернанток и преподавателей физической культуры.

"Однако перед началом нового учебного года резко возрос спрос на вакансии репетиторов, в том числе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. В период с 1 по 14 августа в топ-5 самых популярных вакансий вошли лаборанты химического анализа, репетиторы по математике в начальных классах, преподаватели математики для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, преподаватели математики в пятых-восьмых классах, воспитатели", — отмечают авторы исследования.

В среднем по стране специалистам в образовании и науке предлагают зарплату до 55 тысяч рублей. При этом в отдельных вакансиях в Москве зарплатное предложение может достигать 230 тысяч рублей, в Красноярске — 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 130 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 120 тысяч рублей.

Средняя желаемая заработная плата соискателей в этой сфере по всей стране составляет 39 тысяч рублей. Количество новых резюме в сфере образования и науки с 1 по 14 августа снизилось на 2,5%. Средний возраст соискателя составляет 32 года. 28% всех резюме — от соискателей-мужчин, а 69% — от женщин, 3% соискателей пол в резюме не указали.