МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Родители школьников в этому году не торопились готовить детей к первому сентября, поскольку не понимали, в каком формате и когда начнется учебный год, все это вылилось в снижение спроса на школьные товары в годовом выражении, а вот интерес к ноутбукам, напротив, вырос на 90%, говорится в исследовании российского интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Аналитики сервиса в рамках исследования изучили спрос на детские товары в июле 2020 года и сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года.

"Серьезное падение интереса у родителей к школьным рюкзакам. Спрос на них упал на 25%. Меньшей популярностью этим летом пользуются и пеналы — на 31%. Снижение спроса на школьную форму и обувь больше всего сказалось на девочках — на 27%, меньше на мальчиках — на 21%", — говорится в отчете.

При этом родители школьников не забывают об онлайн-учебе, что отражается в возросшем интересе к планшетам — на 25% и к ноутбукам — на 90%. Также аналитики фиксируют повышение интереса к смартфонам (на 69%) и компьютерам (на 12%) для детей.

Они добавили, что "существенный рост, который можно назвать удивительным, показали в этом июле детские фотоаппараты — на 369%, впрочем, возможно, он связан с увеличением интереса к товарам для детского творчества и хобби".

Интерес к самой категории детских товаров для творчества и хобби вырос всего на 7%, но некоторые позиции внутри нее показывают интенсивный рост: товары для рисования на 35%, а также отдельно – мольберты (на 63%) и наборы для рисования (на 45%). На 12% выросла заинтересованность моделями для сборки, а вот товары для праздника наоборот просели на 45%. Но подрос интерес к учебным пособиям — на 29% и книгам в целом — на 20%.