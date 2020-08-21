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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Кома грядеши — Оппозиционер Алексей Навальный в четверг был госпитализирован в омскую больницу и впал в кому. Политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

— У Александра Лукашенко проблемы с координацией — На Координационный совет белорусской оппозиции завели уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату власти. Президиум организации пошел ва-банк.

— Простой как уголь — Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.

— Хакеры тестируют вакцину — Мошенники начали массово регистрировать фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавируса, обнаружили эксперты по кибербезопасности.

— Жилье не может подняться — Работая над корректировкой нацпроекта "Жилье и городская среда", Минстрой намерен просить о расширении программы субсидирования кредитов для застройщиков.

— Болеем, но платим — Апрельско-майские ограничения на работу предприятий не вызвали волны просрочек платежей — объемы просроченной кредиторской задолженности в июне 2020 года, сократились на 4,1%.

— Внебюджетные фонды остались при своих — По оценке Счетной палаты, объем страховых взносов во внебюджетные фонды РФ — ПФР и ФФОМС — мало изменились за первое полугодие 2020 года.

— Торговля показала признаки оптимизма — Падение объема мировой торговли в этом году будет менее значительным, чем закладывалось в пессимистичных сценариях (минус 13% в годовом измерении).

— Столичный депутат превысил зарплатные полномочия — Члена фракции КПРФ в Мосгордуме обвиняют в мошенничестве с помощницей. В пятницу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте депутата Мосгордумы Олега Шереметьева.

— Коммунист не раскрыл покупателя — Липецкого депутата сняли с выборов за сокрытие данных о продаже квартиры. Суд снял с выборов в горсовет Липецка действующего депутата от КПРФ Александра Ушакова.

— ВС согласился с пятилетним сроком за комментарий в соцсети — Верховный суд РФ отклонил жалобу Ивана Любшина, ранее осужденного на пять лет и два месяца колонии за оправдание терроризма в соцсети "ВКонтакте".

— Свободу российских митингов снова изучат в Европе — В начале сентября Комитет министров Совета Европы примет решение, исполнила ли Россия постановление ЕСПЧ по делу "Лашманкин против России".

— Силой Обамы — Кульминация виртуального съезда Демократической партии США — объявление Джо Байденом о своей готовности стать кандидатом на грядущих 3 ноября президентских выборах.

— Донецких командиров затаскивают на Украину — Семь человек были арестованы Пресненским райсудом Москвы в рамках расследования уголовного дела о попытке похищения Романа Волянюка.

— Электросети тянут на 15 лет — Проект стратегии развития электросетевого комплекса РФ до 2035 года предполагает снижение перекрестного субсидирования в отрасли за следующие 15 лет на 60%, до 100 млрд рублей.

— Мигранты выйдут на платформу — Курировать запуск цифровой платформы учета мигрантов вместо МВД будет Минкомсвязь, которой поручено обеспечить ее интеграцию с порталом госуслуг.

— Аптеки ищут себе подобных — Небольшим аптечным сетям на фоне растущей конкуренции с федеральными игроками приходится объединяться в маркетинговые союзы. Доля таких объединений выросла почти в три раза — до 32,7%.

— Ипотеки надолго хватит — Граждане активно берут длинные кредиты под низкий процент. Выдачи ипотечных кредитов, по данным бюро кредитных историй (БКИ), бьют рекорды и по количеству, и по суммам.

— Информбезопасность дорого стоит — Профучастники обеспокоены новыми требованиями ЦБ к их информационной безопасности, которые вводятся с нового года. Особенно это касается небольших компаний.

— Управляющие заработали на удаленку — Первая половина 2020 года, несмотря на рост волатильности на рынках, стала успешной для управляющих компаний (УК). Их вознаграждение выросло на 22%, до 17,3 млрд рублей.

— "Газпром нефть" придержит инвестиции — "Газпром нефть" сохраняет планы по сокращению инвестиций на 20% и надеется получить по итогам года положительный свободный денежный поток.

— Из машин выгружают бумагу — Минтранс планирует привлечь частных инвесторов к развитию федеральной цифровой платформы для грузовых и пассажирских автомобильных перевозок "Суперсервис 22".

— "Библио-Глобус" выйдет на променад — В портфеле туроператора "Библио-Глобус" может появиться третий гостиничный проект: создание объекта в Калининградской области.

— Наследственный девелопмент — Семья покойного бизнесмена Михаила Рудяка, основавшего генподрядное объединение "Ингеоком", готовится продать свою последнюю площадку под застройку в Москве.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Средний бизнес станет полностью прозрачным для ФНС — Налоговая служба готовится получить удаленный доступ в онлайн-режиме к бухгалтерской и налоговой отчетности более чем 200 российских компаний.

— Соратники Алексея Навального считают, что его отравили — Состояние Навального оценивается врачами как тяжелое. Его соратники полагают, что он был отравлен.

— В отношении Координационного совета белорусской оппозиции возбудили уголовное дело — Уголовное дело о захвате власти возбуждено против Координационного совета (КС) белорусской оппозиции.

— Новые партийные проекты примут участие в осенних выборах — Четыре новых партийных проекта, созданных при поддержке администрации президента, станут активными участниками осенних выборов.

— Цены производителей промтоваров растут второй месяц подряд — Цены производителей промышленных товаров второй месяц подряд показывают рост после резкого обвала цен в апреле и мае.

— Количество региональных банков стремительно сокращается — За последние семь лет активы российского банковского сектора практически удвоились, но только не активы региональных банков.

— Авиакомпании из-за плохого спроса почти вдвое снизили цены на билеты по России — Крупнейшие российские авиакомпании заметно снизили цены на внутренние перелеты.

— Mars начал производить мороженое в России — Mars запустил производство мороженого в России. Об этом рассказал представитель компании. По его словам, с июля оно выпускается по контракту в Тульской области.

— Сбербанк займется повышением убыточности страхования — В блоке "Управление благосостоянием" Сбербанка считают, что по многим видам страхования убыточность сейчас слишком низкая.

— "Автотор" оспаривает торги по продаже здания Минэка — Компания "Автотор холдинг" Владимира Щербакова подала в московский арбитраж иск к АО "Сбербанк АСТ".

— Российский рынок дронов взлетел — По данным группы "М.видео-Эльдорадо", за первые шесть месяцев россияне приобрели 95 000 летающих аппаратов на сумму порядка 1,3 миллиардов рублей.

— Nestle выпустила растительную замену тунцу — Крупнейший производитель продуктов питания Nestle объявил о запуске нового продукта бренда Garden Gourmet, растительной альтернативы тунцу – Sensational Vuna.

— Как заработать миллионы на язвенниках и аллергиках — До пандемии 47-летняя Наталья Тен организовывала экскурсионные туры в Узбекистан: составляла маршруты поездок и сопровождала группы в путешествиях.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Что на сдачу — В РФ создадут единую федеральную онлайн-платформу по аренде жилья. Она поможет арендатору подобрать жилплощадь и составить договор, а владельцу — определиться с режимом налогообложения.

— Защита от "короны" — Начинаются международные исследования российской вакцины против COVID-19, в тестировании примут участие 40 тысяч человек, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

— Теория игр — В России в 2021 году обновятся требования к букмекерским конторам и тотализаторам. В частности, информация о принятых интерактивных ставках и выигрышах должна будет храниться на территории РФ.

— Контрольная по химии — С 1 сентября учеников российских школ будут по-новому тестировать на наркотики. Теперь при отрицательных анализах врач может направить школьника на повторное обследование.

— Жалуйтесь проще — Правительство подготовило перечень из 340 актов советского времени, которые должны быть отменены. Среди кандидатов на списывание в архив инструкция по ведению книги жалоб.

— По правилам лидеров — Главное для любого управленца — умение слышать людей и понимать проблемы страны, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с выпускниками.

— Идеи для дома — Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимы дополнительные инструменты поддержки государственной жилищной политики.

— Не рычи — В России могут ужесточить наказание для мотоциклистов за превышение нормы шума. Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме. Предлагается увеличить штраф.

— Льготы на подлете — Для стимулирования внутреннего туризма стоит частично субсидировать авиаперелеты по стране хотя бы раз в год для всех россиян, считает председатель Комитета Госдумы Борис Пайкин.

— Горячий прием — Срыва отопительного сезона ни в одном из регионов страны не ожидается. Подготовка объектов тепло- и водоснабжения, водопроводных сетей, а также создание запасов топлива проходит по плану, заверили в Минстрое.

— Это уже перебур — ОПЕК+ планирует усилить дисциплину по выполнению нефтяной сделки: страны, недовыполнившие свои квоты в мае-июле, компенсируют эти объемы до конца сентября.

— Ребенок с утра до ночи — Анна Кузнецова собрала всероссийское совещание региональных детских омбудсменов, где представила проект "Качество детства". Проект должен стать основным инструментом работы института.

— В августе 1991-го — На этой неделе вновь вспоминаются события августа 1991-го — трехдневный путч, который привел к запрету КПСС и в конечном счете к прекращению существования СССР.

— Тесный контракт — Экономическая связанность России и Беларуси велика — только в нашей стране зарегистрировано около 50 совместных предприятий. Экономики обеих стран вросли друг в друга.

— Доходные места — В России рост средней зарплаты за год составил 3,8 процента, а ее величина в июне — 52,1 тысячи рублей, следует из опубликованного Росстатом докладе. Самой доходной отраслью экономики стала добыча нефти.

— Подлетели — отогнали — В последние месяцы чуть ли не каждый день фиксировались полеты разведывательных самолетов и беспилотников НАТО у границ РФ. С чем это может быть связано?

— Готовили похищение — ФСБ России пресекла акцию спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину одного из лидеров народного ополчения Донбасса.

— Тюрьма со льготами — Калининский районный суд Тюмени вынес обвинительный приговор в отношении начальника колонии N 1, который, по версии следствия, за доплату предоставлял льготные условия заключенным.

— Сколько ездишь — столько платишь — В нижней палате российского парламента предложили отменить транспортный налог. Такой законопроект внес в четверг в Госдуму депутат от "Единой России" Андрей Барышев.

— Трое в одном деле — Суд отправил в колонию группу банкиров. Суд в Москве вынес приговор группе финансистов. В том числе — бывшему президенту банка "Российский кредит".

— Получили по куполу — Религиозная секта, члена которой суд Северной столицы отправил в изолятор, называлась красиво и непонятно — "Орден пути". Арестованную зовут Татьяна Баранова.

— Не до карнавалов — Перед лицом второй волны коронавируса ВОЗ не справляется со своими задачами, уверены в Германии и Франции, где подготовили план реформы организации. В Италии закрылись все дискотеки.

— Споры о Камале — Кульминацией завершившегося в четверг в городе Милуоки (штат Висконсин) четырехдневного съезда Демократической партии США стало утверждение в качестве кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.

— Ковид попал в словарь — В Германии вышло обновленное издание главного словаря немецкого языка Duden. В него вошло три тысячи новых слов. Среди них, конечно же, "ковид" — главная примета времени.

— Теперь 2 евро за дом — Власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия, вдохновленные успехом предыдущей акции по распродаже домов за символический один евро, объявили о запуске новой программы.

— Выбрал место — Знаменитый американский актер Микки Рурк, ранее выразивший желание быть похороненным на Украине, уже подобрал себе подходящую могилу в селе Загорцы Хмельницкой области.

— Уйти из Китая за триллион — Американским и европейским компаниям придется потратить триллион долларов в течение пяти лет, чтобы вывести свое производство из Китая, говорится в отчете Bank of America (BofA).

— Остров надежды — Ежегодно в центре Димы Рогачева в Москве проводится более десяти тысяч госпитализаций, десятки тысяч генетических исследований, 250 трансплантаций костного мозга и стволовых клеток.

— Феномен Бетховена — Людвиг ван Бетховен создал "Девятую симфонию" и ряд других известных произведений, практически полностью потеряв слух. Как такое возможно, объяснил отоларинголог Михаил Лейзерман.

— Реанимация на колесах — В восемь районных больниц Вологодской области, а также в областную больницу поступило 12 реанимобилей класса С — восемь машин марки FORD и четыре ГАЗ.

— Укололся и забыл — Регионы готовятся к вакцинации против гриппа. Так, прививочная кампания в Приморье будет проходить три месяца начиная с 1 сентября.

— Сладкий кайф — Ученые Орхусского университета в Дании полагают, что сахар действует на мозг как наркотик, меняя химию мозга и вызывая привыкание. Поэтому-то у многих развивается непреодолимая тяга к сладкому.

— Фитнес в Михайловском — В России в рамках национального проекта "Образование" к началу учебного года модернизируются множество спортивных объектов сельских школ и пришкольных территорий.

— На грани риска — В Москве появляется все больше новых экстремальных аттракционов, в их числе — зиплайн. Но всем ли под силу такие "неземные" развлечения? Кому следует избегать экстрима.

— На свободу! — Два переднеазиатских леопарда Кодор и Лаба выпущены в дикую природу на горе Ятыгварта в Кавказском заповеднике. Они смогут охотой добывать себе пропитание и будут избегать человека и домашний скот.

— Вера под северным сиянием — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправился в первый после начала пандемии визит. Его двухдневная поездка на Соловки включает совершение Божественной литургии.

— Видел одним глазом — Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем машины в момент ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. В ходе рассмотрения дела в Пресненском суде выступил "секретный свидетель.

— Ужин туриста — Фудтраки, или мобильные точки общепита, могут уже в скором времени появиться в местах массового отдыха и вблизи популярных туристических маршрутов в Подмосковье.

— Тест как пропуск — Массовое тестирование во всех учебных заведениях столицы уже началось. Об этом в четверг сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

— Четыре звезды из прошлого — В столице восстановлен еще один памятник регионального значения — городская усадьба Матвеевых, построенная в 1830 году. Итоги реставрации в четверг оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Скидки ловят Сетью — Впервые в России 22-23 августа пройдет онлайн-фестиваль шопинга. Можно будет купить любые товары со скидками до 70 процентов. На их продвижение столица выделяет субсидии.

— Циклон разбушевался — На реке Амур и малых дальневосточных реках начался ежегодный паводок. Серия мощных дождей, обрушившихся на территории Амурской и Еврейской автономной областей.

— И такая дребедень… — В Архангельске сотрудники службы "112" пожаловались в полицию на горожанку, которая набирает этот номер по 400 раз за смену и создает угрозу работе всей системы.

— Вопрос бревном — Индексы деревообработки и целлюлозно-бумажной отрасли растут. Однако показатели могли быть куда выше, если бы не незаконные рубки и вывоз древесины из РФ.

— Едем учиться — Для Севера выпустят особые школьные автобусы. Для северных регионов будут закупать особые школьные автобусы, сообщили "РГ" в минпромторге.

— Субтитры авансом — На разработку субтитров, дубляж и маркетинговое продвижение за рубежом российских фильмов, анимации и ИT-продукции государство выделило 300 млн рублей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Муки рождения — Почему на турецких пляжах введен особый режим. В местах гнездования морских черепах нельзя включать свет, шуметь и пользоваться транспортом.

— Регион запаса — Резервы почти половины субъектов выросли на треть. В общей сложности за первую половину 2020 года накопления без учета Москвы увеличились на 90 млрд.

— Тепло в обмен — Найден способ снизить затраты на отопление на 15%. Правда, модернизацию оборудования предлагается проводить за счет жильцов. Траты россиян на тепло предложили сократить за счет самих граждан.

— Ливия разграничения — Почему государству грозит новая вспышка войны. Мирные инициативы оказались под угрозой из-за противостояния Турции и Катара с Египтом и ОАЭ.

— Бык-прародитель — Генные инженеры создали Адама для мужского стада. Предполагается, что все его дети будут самцами, даже те, которые имеют хромосому ХХ.

— "Для нового поколения Батька — фрик из позапрошлой эпохи" — Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров — об отношении к Лукашенко, рейтингах власти и основных проблемах россиян.

— "Бить нельзя любить" — Белорусские протестующие не собираются сворачивать митинги. Протестные будни в Минске вошли в более-менее четкий график (за что демонстрантам благодарны журналисты и силовые службы Белоруссии).

— Поторопились с диагнозом — В морге одной из больниц Курской области очнулась пациентка. Врачи провели операцию и, не обнаружив признаков жизни, диагностировали смерть.

— Ударили по "понятиям" — АУЕ уравняют с нарушением ПДД и наркотиками. Законопроект о досудебной блокировке ресурсов, пропагандирующих уголовную субкультуру, поступил в Госдуму.

— Заокеанский друг — Почему Венесуэла укрепляет связи с Турцией. Взаимодействие Анкары и Каракаса активизировалось на фоне давления со стороны США.