МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4870 до 946 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4870 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1292 (26,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 946 976 случаев заболевания. Темп прироста 0,5%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Москве —690, Санкт-Петербурге — 181, Подмосковье — 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 690, 2. Санкт-Петербург — 181, 3. Московская область — 151", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе — четыре, Чукотском автономном округе — два и Еврейской автономной области — один.

После лечения коронавируса за сутки в России выписаны 5 817 человек, за все время выздоровели 761 330 человек.

За сутки в России умерли 90 человек с COVID-19, за все время — 16 189.