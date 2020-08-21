МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Итальянский производитель модной одежды Stefano Ricci просит Суд по интеллектуальным правам (СИП) досрочно прекратить правовую охрану в России международного товарного знака SR, принадлежащего известному итальянскому производителю обуви Sergio Rossi.

Как следует из опубликованного в пятницу определения суда, иск поступил в суд 18 августа и пока оставлен без движения из-за допущенных истцом процессуальных нарушений. В частности, к иску оказалась не приложена действительная выписка о юридическом статусе ответчика.

Товарный знак SR был зарегистрирован на имя Sergio Rossi в 1994 году, в настоящее время его регистрация действует до 2024 года и распространяется на два класса товаров, включающих, в том числе, обувь, чемоданы, кошельки, портфели.

Бренд Sergio Rossi завоевал популярность еще в начале 70-х годов прошлого века. Основной сегмент компании представляет собой эксклюзивная женская обувь, а также сумки и другие аксессуары. Компания сотрудничала с выдающимися модными брендами, среди которых Versace и Dolce & Gabbana. Основатель бренда — известный итальянский дизайнер обуви Серджио Росси в начале апреля умер от коронавируса на 85-м году жизни.

Бренд Stefano Ricci производит одежду и обувь премиального сегмента. В Москве работаю четыре бутика этой марки.