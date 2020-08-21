УФА, 21 авг — ПРАЙМ. Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куш-тау заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.

"Я уже говорил на горе, что гора не будет разрабатываться, пока не найдём компромисс. История с Куш-тау и БСК дестабилизирует нашу республику. Поэтому у меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куш-тау дать статус особо охраняемый территории. История с Куш-тау закрыта. Разработка ее невозможна",- заявил Хабиров на встрече с защитниками шиханов.

На шихане Куш-тау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. После того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет по вопросу горы, активисты разошлись. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.

Ранее Хабиров заявил, что власти Башкирии планирует получить контрольный пакет акций Башкирской содовой компании и самостоятельно определять дальнейшую стратегию развития предприятия, в том числе в поиске альтернативного источника сырья для предприятия.

Специалисты анализируют приватизацию Башкирской содовой компании, чтобы выяснить, не был ли нанесен ущерб республике, заявил Хабиров.

"Мы анализируем юридическую природу сделки, согласно которой произошла приватизация БСК. Анализируем, нет ли признаков ущерба, нанесенного республике. Это займет время. Основная сделка совершена в 2010-2013 годах, там 56 томов, изучаем", — сказал глава Башкирии на встрече с активистами.

В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов — Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куш-тау, а, чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.