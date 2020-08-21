МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Представители туристического рынка России считают, что первый пик продаж туров по программе поддержки внутреннего туризма с кешбэком придется на ближайшие выходные дни, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

"Все участники рынка сходятся в том, что первый день акции стал для рынка "тестовым". Реальную картину распределения спроса можно будет более точно проанализировать после выходных, на которые должен прийтись один из пиков продаж туров с кешбэком, полагают эксперты. Второй пик, по оценкам туроператоров, скорее всего, будет отмечен в даты ближе к окончанию акции – 27 и 28 августа", — говорится в сообщении.

Тем не менее, большинство экспертов, опрошенных АТОР, уже предполагает, что в структуре спроса и по акции в целом сохранится преимущественно высокий спрос на регионы с акционными заездами после 1 октября (Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Алтай, Калининград).

"Скорее всего, в общей структуре продаж на эти направления может прийтись как минимум не менее половины продаж по акции с кешбэком, считает ряд игроков. Они обосновывают это тем, что многим туристам с детьми сложнее планировать что-либо на ближайшие даты и сентябрь. В октябре же провести школьные каникулы у моря многим клиентам туроператоров кажется отличной идеей, тем более за кешбэк от государства", — уточнили в ассоциации.