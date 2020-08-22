МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4921, до 951 897, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4921 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1238 (25,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 951 897 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 687, Санкт-Петербурге — 183, Подмосковье — 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва 687, 2. Санкт-Петербург 183, 3. Московская область 161", — говорится в сообщении.

За сутки прироста числа больных COVID-19 нет в Чукотском и Ненецком АО.

После коронавируса в России за сутки выписаны 6147 человек, за все время выздоровели 767 477, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в РФ умер 121 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время — 16 310.