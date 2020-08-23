МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4852, до 956 749, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4852 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1147 (23,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 956 749 случаев заболевания. Темп прироста 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 611, Санкт-Петербург — 180, Подмосковье — 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 611, 2. Санкт-Петербург 180, 3. Московская область 164", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Севастополе — 8, Чечне — 6, Еврейской автономной области — 2.

За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За сутки в России после лечения коронавируса выписаны 3162 человека, за все время выздоровели 770 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в России умерли 73 человека с COVID-19, за все время — 16 383.