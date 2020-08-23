МИНСК, 23 авг /ПРАЙМ/. Госпредприятия, подчиненные министерству промышленности Белоруссии, работают в штатном режиме, заявил глава ведомства Петр Пархомчик.

"Все предприятия министерства промышленности работают в нормальном, штатном режиме", — сказал министр в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

По его словам, есть люди, которые выражают свою точку зрения "немного по-другому", чем большинство. "Наша задача, руководителей, — убедить меньшинство, что они поступают неправильно, и те цели, которые они перед собой поставили, ничего хорошего, доброго для коллективов предприятий не принесут. Некоторые мечтают остановить БелАЗ, МТЗ, МАЗ", — сказал министр. Он отметил, что эти люди не понимают, что разрушить установившиеся связи предприятий с партнерами по поставкам комплектующих и по продажам продукции можно "в один миг", а вернуть и воссоздать вновь — нет.

Глава ведомства обратил внимание, что из-за попыток забастовок и создающегося впечатления у контрагентов о периоде нестабильности в белорусской промышленности меняются формы взаимодействия с партнерами. По его словам, ранее отношения "строились по-товарищески", что предполагало периоды отсрочки до 90 дней и более за поставленные комплектующие. А теперь, продолжил Пархомчик, есть поставщики, которые начинают сомневаться в финансовой надежности сделок, что приводит к необходимости их страховать. Он негативно оценил последствия для отрасли, если какое-то предприятие не будет работать несколько недель. "Это не вода, текущая из крана: выключил, а через две недели включил — и вода снова побежала. Потребуются не месяцы, а годы, чтобы промышленность начала выходить на достигнутые сейчас результаты", — отметил министр.

Он также заявил, что из 150 тысяч человек, которые работают на предприятиях минпрома, "по состоянию на сегодняшний день, тех, кто отбился от нашего коллектива… всего лишь десять человек". "Все остальные приходят на свои рабочие места и выполняют свою поставленную задачу", — отметил глава ведомства.

Он добавил, что попросил руководителей предприятий сделать предстоящую трудовую неделю "неделей примирения". "Примирения с теми, кто ошибся, с теми, кто заблудился, с теми, кто не поддерживает сегодня руководителей предприятий", — подчеркнул Пархомчик.

На некоторых предприятиях промышленности часть работников инициирует забастовки в знак несогласия с итогами президентских выборов в Белоруссии и силовым разгоном акций оппозиции после них.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.