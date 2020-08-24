МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Боевик режиссера Рика Романа Во "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 30,35 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил в воскресенье портал kinobusiness.com.

По сюжету фильма, огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Джон, его жена и их сын отправляются в путешествие к единственному безопасному месту – бункеру в далекой Гренландии. Главную роль сыграл известный шотландский актер Джерард Батлер.

На втором месте рейтинга — южнокорейский боевик Ён Сан Хо "Поезд в Пусан-2: Полуостров", собравший за выходные 8,85 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял американский боевик Тейта Тейлора "Агент Ева". Картина собрала за выходные 7,9 миллиона рублей.

На четвертом месте — фэнтезийный мультфильм "Феи: Тайна страны драконов" режиссеров Айны Ярвин и Федерико Милеллы. Сборы картины за выходные составили 4,4 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров российская комедия "Красотка в ударе" с Юлией Александровой со сборами 4 миллиона рублей за выходные.