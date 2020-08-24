МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости эксперты РИА Рейтинг провели третье ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели как средний размер кредита и динамика числа ипотечных кредитов в 2020 году к 2019 году.

Как указывают эксперты, в сфере ипотечного кредитования наблюдается рост — объем выдачи ипотеки в первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, составил более 600 тысяч выданных ипотечных кредитов и превысил на 3,8% результат аналогичного периода в 2019 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за полугодие составил 1,44 триллиона рублей, против 1,27 триллиона рублей в начале 2019 года.

ЛИДЕРЫ

Как показало исследование, среди российских регионов лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе в среднем примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит — это в 1,8 раза больше, чем в среднем по России. На второй и третьей строчках — Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ с результатами – 27,6 и 27,4 кредита на тысячу человек экономически активного населения. Как отмечают эксперты, лидирующие позиции этих регионов определяются экономическими и демографическими факторами.

В лидирующей группе, но за пределами первой тройки, расположились: Чувашская Республика (25 кредитов), Республика Башкортостан (24,8 кредита), Архангельская область (24,3 кредита), Магаданская область (24 кредита), Новосибирская область (23,7 кредита), Удмуртская Республика (23,6 кредитов) и Пермский край (23,4 кредита). Всего выше среднероссийского уровня развитость ипотеки наблюдается в 47 регионах, а в 11 регионах она выше среднего уровня как минимум на треть.

"Если сравнить лидеров и низ рейтинга, то разница будет очень значительной. В среднем первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю десятку регионов в четыре раза. Столь большая разница определяется как экономическими факторами в регионах, состоянием демографии, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг", — указано в пояснительной записке к исследованию.

АУТСАЙДЕРЫ

Последние три строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Республика Ингушетия (0,9 кредита), Чеченская Республика (2,2 кредита) и Республика Дагестан (3,5 кредита).

"Согласно цифрам, особенно слабо ипотека развита в Республике Ингушетия, что по всей видимости связано как со слабым желанием населения ее брать (в частности, из-за значительной доли частного сектора), так и с более слабым общим развитием банковских услуг", – считают эксперты.

В целом похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках. В десятку аутсайдеров также вошли: Республика Крым (5 кредитов), Севастополь (6,4 кредита), Кабардино-Балкарская Республика (6,6 кредита), Карачаево-Черкесская Республика (8,5 кредита), Республика Алтай (9,2 кредита), Республика Северная Осетия – Алания (10,5 кредита) и даже Москва (11,2 кредита).

Эксперты обратили внимание на то, что именно замыкающие рейтинг регионы показали наибольший прирост ипотеки в 2020 году. В Ингушетии и Чечне количество кредитов в первые шесть месяцев этого года почти вдвое больше результата 2019 года (+97 и +80,3% соответственно). Также высокие темпы роста числа кредитов показали Крым (+39%) и Севастополь (+21%).

"В первом полугодии 2020 года суммарный объем и число ипотечных кредитов оказались выше результата за аналогичный период 2019 года. При этом в количественном выражении за первое полугодие 75% регионов смогли показать прирост своего ипотечного рынка. В 19 регионах при этом рост был более чем на 10%, а сокращение на 10% числа кредитов наблюдалось лишь в Республике Мордовия (-12,3%)", — показало исследование.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ИПОТЕКА В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ МОСКОВСКОЙ

Как показало исследование, из-за высоких цен на жилье самые крупные кредиты берут в Москве, где в среднем объем одного ипотечного кредита превышает 5,1 миллиона рублей.

"По ряду оценок, средняя стоимость типовой квартиры в Москве составляет порядка 10 миллионов рублей, таким образом, на типовой кредит можно купить примерно половину типовой квартиры, но при этом надо иметь свои сбережения в объеме 4-5 миллионов рублей. При этом за 4 миллиона рублей, чего часто достаточно для покупки нормальной квартиры практически в любом регионе, в Москве нельзя купить даже однокомнатную квартиру", – рассказали эксперты.

Также большие кредиты берут в Московской и Сахалинской областях (3,6 миллиона рублей). В Чукотском автономном округе, Санкт-Петербурге и Якутии в среднем берут более 3 миллионов рублей.

Как и годом ранее самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области – в регионе в среднем кредит не дотягивает даже до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 3,2 раза больше жителей Челябинской области, констатируют эксперты. В целом по России средний ипотечный кредит составляет 2,4 миллиона рублей.

"По оценкам РИА Рейтинг, выдача ипотеки будет нарастать по мере продолжения снижения ставок, а также из-за постепенного восстановления экономики и потребительской уверенности. Скорее всего, в ближайшие два года отношение количества ипотечных кредитов на 1 тысячу человек экономически активного населения в большинстве регионов страны может превысить 23", — говорится в пояснительной записке к исследованию.