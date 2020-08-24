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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Хинди руси угль-угль — Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 миллионов тонн сырья в год стоимостью около $4,5 миллиарда.

— Тамань скрывается в тумане — Правительство готово исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ). Порт стал неинтересен ключевым грузовладельцам.

— В Белоруссии установилось двоебезвластие — Оппозиция устраивает демонстрации перед Александром Лукашенко, а он — перед оппозицией. Более 150 тысяч протестующих спокойно заняли центр Минска.

— Говорит и показывает контракт — По документам, видео с камер наблюдения Москвы можно транслировать в открытом доступе. Мэрия Москвы имеет право транслировать данные с городских камер наблюдения в свободном доступе в интернете.

— Система хитрых платежей — Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП. ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).

— Дам, но не вам — Минфин предлагает регламентировать выдачу кредитов иностранным государствам. Среди предложенных принципов — уверенность в долговой устойчивости заемщика.

— Отложенный старт — Сегодня вступают в силу изменения в законе об ОСАГО, которые дают страховщикам больше свободы в тарификации. Базовая ставка при расчете цены полиса теперь должна учитывать индивидуальные риски водителя.

— Климатическим проектам включат "зеленый" — Минэкономики разработало правила их реализации. Минэкономики подготовило первую версию концепции российской системы климатических проектов.

— Нанимать или подождать — Как и ожидалось, динамика опережающего индикатора деловой активности в зоне евро показала замедление ее роста после первичного всплеска на фоне снятия ограничений.

— Лекция о международном напряжении — Сергей Лавров рассказал молодым силовикам о ситуации в Белоруссии. В воскресенье министр иностранных дел встретился с молодыми силовиками на форуме "Территория смыслов".

— Эксперты насчитали пять вторых — Второй тур на осенних губернаторских выборах вероятен в пяти регионах: помимо самой сложной для федерального центра Иркутской области это Архангельская, Костромская и Пензенская области.

— Вирус вышел на конкурс — Все лето эксперты и руководители высших учебных заведений опасались, что пандемия коронавируса внесет серьезные коррективы в приемную кампанию.

— Минск услышал лязг гусениц — Растущее внешнее давление на Александра Лукашенко и требования начать диалог с оппозицией привели к резкой активизации Москвы, которая стала его главным защитником.

— Комбайны пожинают девальвацию — Экспорт российской сельхозтехники за январь — июль показал рост почти на четверть на фоне падения поставок продукции автопрома. Причем результаты могли бы быть выше.

— Билеты не отпускают на удаленку — Минкульт упорядочивает правила возврата билетов на мероприятия. Теперь покупатель должен будет подать заявление о возврате физически или заказным письмом не менее чем за три дня до мероприятия.

— Баранине подрезали спрос — Запрет Россельхознадзора на вывоз баранины из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов отрицательно сказался на потреблении этого мяса.

— Прощание вместо поглощения — Вместо сделок M&A трендом конца 2020 года — начала 2021 года может стать добровольная самоликвидация банков, считают в "Эксперт РА". С начала года было уже семь таких случаев.

— Заемщикам дадут охладиться — Участники финансового рынка просят доработать законопроект, предполагающий введение штрафа за навязывание заемщикам дополнительных услуг в двукратном размере от их стоимости.

— Суд отделит прибыли от убытков — Верховный суд (ВС) РФ на примере банкротства ООО "УГМК-Рудгормаш" решит, можно ли признать контролирующим лицом и привлечь к субсидиарной ответственности компанию, на которую выводилась прибыль.

— Операторы стремятся в телеэфир — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит правительство подключить операторов связи к разработке концепции развития телерадиовещания в России.

— Кресла уперлись в регламент — В России начинается работа над новым техрегламентом по безопасности мебельной продукции: соответствующий контракт Минпромторг рассчитывает заключить с профильной организацией.

— Инвестиция по останкинскому принципу — Занимающийся развитием одного из гибких офисов в составе дизайн-завода "Флакон" Евгений Пермяков практически полностью выкупил здание бизнес-центра "Лойд".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минфин уточнил правила кредитования других стран — Социально-политические кризисы наряду с военными конфликтами и высокими кредитными рисками станут причинами для отказа Россией в предоставлении займов другим государствам.

— Сроки доставки смартфонов из Китая сократятся вдвое — Входящий в Alibaba Group логистический оператор Cainiao запустил специальные авиарейсы в Россию для перевозки смартфонов, планшетов, дронов.

— Вторые туры на губернаторских выборах возможны в пяти регионах, говорится в докладе "Госсовет 2.0" — Негативной эмоциональной повестки нет, а власть лучше подготовилась к выборам, чем в 2018 году, не согласен эксперт.

— Обжаловать решения судов со ссылкой на Конституционный суд станет проще — Законопроект с поправками Мин­юста в Гражданско-процессуальный кодекс был опубликован 21 августа на федеральном портале проектов нормативных актов.

— Кандидату от демократов в президенты США Джо Байдену удалось сплотить партию — Национальный съезд демократической партии США в онлайн-режиме утвердил Джо Байдена кандидатом в президенты.

— ЦБ рассказал, как россиян обманывают в банках — Финансовые организации навязывают гражданам продукты и услуги, вводят в заблуждение о доходности продуктов и способах расторжения договоров.

— От июльской статистики повеяло оптимизмом — В июле почти все показатели российской экономики выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствует очередной доклад, опубликованный Росстатом.

— Западные автоконцерны попросили беспрецедентных льгот для СПГ-автомобилей — Участники рынка предложили до 2025 года отменить ввозные таможенные пошлины и утилизационный сбор.

— Книгоиздатель "Эксмо-АСТ" обзаведется своим складским комплексом — Мажоритарный акционер издательского холдинга "Эксмо-АСТ" и сети "Читай город — Буквоед" Олег Новиков стал победителем торгов.

— Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли — На Московской бирже 24 августа стартуют торги акциями иностранных эмитентов — инвесторы получат возможность покупать и продавать за рубли акции 19 компаний.

— Акции Virgin Galactic упали на 30% за месяц — Продержавшись выше $20 вторую половину июля и начало августа, котировки акций Virgin Galactic уже четыре недели идут вниз и приближаются к отметке в $15 за акцию.

— Тариф ОСАГО стал персонифицированным — 24 августа стартует второй этап реформирования ОСАГО, включающий дальнейшее расширение тарифного коридора еще на 10% в каждую из сторон.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Субъекты РФ получили деньги из федерального бюджета на бесплатное горячее питание для учеников 1-4-х классов.

— Что достаточно для сердца — Стресс из-за коронавируса и изоляция могут спровоцировать всплеск сердечных недугов, поэтому врачи рекомендуют диспансеризацию. Подробнее об этом рассказал академик РАН Сергей Бойцов.

— Персонально ваш — Персональный тариф для каждого автовладельца, а не один тариф на весь регион, начнут устанавливать с понедельника страховщики при заключении договора ОСАГО.

— Дорога кругом идет — В России идет строительство шести обходов городов, сообщили в Росавтодоре. География обширна, работы ведут в Красноярске и Калуге, Сыктывкаре, Иванове, Туле и Аксае. Экономический эффект тоже будет внушительным.

— Кого любит рубль — Те, кто занят добычей нефти и природного газа, зарабатывают в России больше всех, сообщил Росстат. Средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тысяч рублей в месяц.

— На вездеходе с бюллетенем — Единый день голосования начался в воскресенье в нескольких регионах России. Первыми на избирательные участки пришли жители Магаданской области, Камчатки и Ямало-Ненецкого автономного округа.

— Частоты без помех — В профессиональном сообществе уже говорят о разработке шестого поколения связи — 6G. У России есть шансы добиться здесь технологического лидерства, заявил замглавы минкомсвязи Олег Иванов.

— Кадровый ответ — Сергей Шойгу оценил подготовку в академии Генштаба. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал профессиональную подготовку командиров одной из приоритетных задач руководства военного ведомства страны.

— Кандидат из военных — Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда. Птицын — полковник юстиции, судья первого квалификационного класса.

— Не в своей колее — Слабый контроль за весом фур, нагрузками на ось приводит к разрушению дорог. Однако владельцы дорог не спешат такой контроль наладить. Кто должен выявлять перегруз — ГИБДД или Ространснадзор.

— Дело в калибре — Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры "АрМИ-2020" открылись в парке "Патриот" в воскресенье. На мероприятие приехали делегации из более чем 90 государств.

— ГАИ подает знаки — Зарегистрировать автомобиль теперь можно будет в многофункциональных центрах. Процедура для автовладельца не меняется. Просто увеличивается количество мест, где можно сделать это.

— Винтовка для Рэмбо — ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы нелегальных оружейников, состоящей из жителей Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей.

— Пошли влет — В полночь на 21 августа началась акция по распродаже туров с условием возврата части средств. В первые часы россияне приобрели путешествия на 150 миллионов рублей.

— Движение вниз — Рост смертности в России за шесть месяцев 2020 года составил 3,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Коронавирус продолжает оказывать влияние на уровень смертности, но в России она по-прежнему в разы ниже, чем в мире.

— Выстрел в яблочко — На открывшемся в воскресенье Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", на удивление, много новинок. Настоящей сенсацией стало представление smart-ружья МР-155 Ultima.

— Воскресный вечер с флагом и автоматом — В воскресенье Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости с автоматом, у которого не было магазина. Он вышел за оцепление и поблагодарил стоящих цепью силовиков за службу.

— Дворовый урожай — Городские фермеры Польши собирают урожай в спальных районах. Поля самого известного из них находятся во дворах жилых домов в городе Люблин.

— Север против Юга — На Апеннинах зафиксирован антирекорд по заражению коронавирусом. Впервые за три месяца число инфицированных за сутки перешло психологическую отметку в тысячу человек.

— Японские депутаты не готовы к удаленке — Депутаты верхней палаты парламента Японии изучают возможность перехода на удаленную форму работы. Об этом стало известно телерадиокомпании NHK.

— "Золотой штат" мечтает о дожде — Калифорния, столкнувшаяся в последние дни с беспрецедентными по масштабу лесными пожарами, получит экстренную помощь от федерального правительства США.

— Капитан лег на дно — В центре Вологды в реке затонул теплоход с пассажирами. На борту частного судна "Капитан Артюшин" находилось 25 человек. Всех пассажиров благополучно эвакуировали на берег.

— Кирпичами не стучать — Судебные приставы Московской области взыскали административный штраф со строительной компании, нарушавшей тишину в неурочный час.

— Долетит как птица — Из Санкт-Петербурга в Самару теперь можно добраться в два раза быстрее. В первый рейс 21 августа с Ладожского вокзала в город на Волге отправился скоростной поезд "Стриж".

— Накипело — Отключили горячую воду на 10 дней и не дают ее уже месяц? Увы, подобная ситуация знакома многим жителям Подмосковья. Не было года, чтобы жители какого-нибудь муниципалитета не жаловались.

— Будут в форме — В преддверии нового учебного года управление Роспотребнадзора по Москве открыло "горячую линию" для родителей, озабоченных сборами детей в школу.

— Пора сдаваться — В Москве начали принимать старые зубные щетки не только в пунктах раздельного сбора отходов, но и в супермаркетах "Перекресток". Организаторы утверждают, что отслужившие гигиенические средства пойдут на переработку.

— Не парадный дом — Решения по статусу Соловков должны согласовываться с Русской православной церковью, считает Патриарх Кирилл, совершивший в конце прошлой недели первый — после начала пандемии — свой визит на Соловки.

— Каникулы в семье — В Череповце проходит акция "Лето в семье". Из 60 воспитанников центра помощи "Наши дети" 15 ребятишек останутся жить в семьях, в которых отдыхали на каникулах.

— Вертикаль на рубеже — В Кабардино-Балкарской Республике для альпинистов восстановили 39 маршрутов восхождения на вершины Главного Кавказского хребта, которые существовали в советское время.

— Взрывная волна — Взрыв газа произошел в жилом десятиэтажном панельном доме в Дзержинском районе Ярославля пятничным вечером, 21 августа. В результате погибли три человека, четверо пострадали.

— Неутерянная победа — После Курской битвы все поняли, что Россия — основной игрок во Второй мировой войне, а наши союзники стали догадываться, что "второй фронт" может и не понадобиться.

— БРИКС по буквам — Российская торговля со странами БРИКС непрерывно развивается, товарооборот демонстрирует рост. Как Россия сотрудничает с Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР и какие наши товары наиболее интересны.

— Какие перспективы у российского бизнеса в Индии — 24 августа состоится встреча министров промышленности стран БРИКС, на которой планируется обсудить партнерские проекты по Новой цифровой революции.

— Россия нарастила поставки в ЮАР — В I полугодии 2020 года Россия не только в три раза увеличила экспорт в ЮАР зерна, но и начала поставки в эту страну продукции глубокой переработки, в частности, муки.

— Удобрения едут в Бразилию — В I полугодии 2020 года товарооборот России с Бразилией составил 1,7 млрд долларов сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 16,95%.

— Евразийский центр банка БРИКС разместится в Москве — Евразийский региональный центр Нового банка развития (НБР) БРИКС будет размещен в Москве. Это следует из проекта соглашения.

— Торговый партнер №1 — За время пандемии Россия значительно нарастила количество поставляемых в Китай товаров. В шесть раз увеличились поставки в эту страну текстиля, одежды и обуви.

— Урок французского и немецкого — Во всех странах мира обсуждается возвращение учеников в школы. Где-то власти сдвигают начало учебного года, а где-то вводят дополнительные правила.

— В Иране учебный год начнется раньше срока — Традиционно новый учебный год в Исламской Республике начинается 1 мехра, в первый день осени по иранскому календарю. В этот году он выпадает на 22 сентября.

— Зоны и потоки — С первого сентября польские ученики вернутся за парты, но учиться они будут по новым правилам. По каким? Этого пока что не знают ни родители, ни учителя.

— Рояль попал в "запрещенку" — В шести регионах Германии, включая столицу, с середины августа начался учебный год. Пока власти хотят сделать все, чтобы обучение было очным — слишком тяжело дались пять месяцев удаленки.

— В классы придут не все — В США, стране с самым большим количеством инфицированных COVID-19 граждан в мире (5,5 миллиона человек), новый учебный год стартует с акцентом на меры безопасности и дистанцирования.

— Схема "7+7" — Правительство Венесуэлы изучает возможность возобновления работы учебных заведений в полном объеме уже в октябре. Школьники и студенты смогут приступить к занятиям, если удастся наладить безопасный формат.

— По 15 становись — До начала нового учебного года в Испании остается всего пара недель, но никто в стране не дал четкого ответа, что ждет школьников в сентябре. В министерстве образования заверяют, что занятия начнутся по расписанию.

— А парту Джузеппе сделает сам — Итальянские власти не намерены смещать дату начала занятий, запланированную на 14 сентября. Об этом заявила министр образования страны Лучия Адзолина.

— На удаленке — Обычно учебный год в бразильских школах стартует в начале февраля и длится почти до самого Рождества. Начиная с марта, все бразильские регионы один за другим объявили о временном закрытии школ.

— Родителей в школу не вызовут — В Японии учебный год стартовал в апреле. Удаленно в Стране восходящего солнца перестали учиться еще в конце мая после отмены режима ЧС.

— Учеба под боксом — С нового учебного года, который в Таиланде в этом году стартовал в июле, каждое место в классе закрыли прозрачным пластиковым боксом. То есть школьник сидит как бы в коробке.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Подзарядка в пути — Дальность хода электромобилей увеличат на 100 км. Дополнительную энергию для машин даст роторный генератор, работающий на водороде. Устройство должно быть востребовано в регионах с холодным климатом.

— Кота придет время — Маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021. За отказ от идентификации питомцев гражданам будет грозить штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

— "В активном поиске перемен" — Чем продолжились протесты в Минске. Митинг в воскресенье вновь собрал свыше 100 тысяч участников. В воскресенье, 23 августа, демонстранты вновь собрались на шествие по центру Минска.

— Игра в прятки — Почему молодежь идет в кладмены. Наркопреступность вербует школьников и студентов. Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков продолжает молодеть.

— Дорогу молодым — Каршеринг обнуляет стаж. Операторы каршеринга снижают возрастную планку и не требуют наличия стажа. Каршеринг "Делимобиль" убрал пункт о наличии стажа вождения для своих клиентов.

— Назад в будущее — Как перерождается внутренний туризм. Экспертные прогнозы по восстановлению отрасли оптимистичные. Потери туристической отрасли за время пандемии, по данным Ростуризма, составили 1,5 триллиона рублей.

— Пошли на Кинель — Как 1,2 тысячи мигрантов будут выбираться из Самарской области. Отправить домой местные власти смогут только 900 иностранцев. Счастливый билет на родину смогут получить лишь 900 граждан Узбекистана.

— Беспилотное наступление — Зенитные "СуперПанцири" пойдут на экспорт. Готовятся контракты на поставки за рубеж уникальных зенитных ракетно-пушечных комплексов и ударных дронов "Орион".

— Счет на вылет — Кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). Однако авиакомпании не ожидают туристического бума.

— Не все ровно — В России готовят стандарт безопасности для строительной отрасли на случай второй волны COVID-19. Документ предполагает варианты действий с учетом введения новых ограничений.

— Взаимный незачет — Сколько иностранцев не поедут учиться в США и почему. И как сложности пандемии сказались на интересе россиян к зарубежному образованию. В новом учебном году США рискуют не досчитаться трети зарубежных студентов.

— Познают в беде — Бизнес попросил продлить меры поддержки пострадавших отраслей. Обращение в адрес мэра Москвы Сергея Собянина направила "Опора России". Увеличить сроки помощи нужно во всех регионах, уверены эксперты.

— COVID по карману — 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета. Суммарный "минус" за январь-июнь составил 213 миллиардов рублей. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Дефицитный аппетит — Государственные заимствования в этом году могут достичь 4,1 триллиона рублей — рекордного показателя за 15 лет, указала Счетная палата. Облигации Минфина должны стать основным источником покрытия бюджетного дефицита.

— От дезинфекции к стерилизации — ЦБ может ускорить темпы отзыва банковских лицензий в конце 2020 — начале 2021 года после взятой из-за коронавируса паузы, считают в "Эксперт РА".

— Ненатуральное хозяйство — На фоне политического кризиса в Белоруссии РБК оценил степень зависимости белорусской экономики от России. Чем бы ни завершилась ситуация в союзной республике, Россия остается ее главным донором.

— Зрелый, трезвый, миролюбивый — В США завершился съезд Демократической партии, на котором бывший вице-президент США Джо Байден объявлен официальным кандидатом в президенты страны.

— Материально-культурный шок — Учреждения культуры корректируют свои финансовые планы из-за пандемии. Большой театр не получит больше 1 миллиарда рублей, доходы московского Музея космонавтики будут на 70% ниже.

— "Развитие экосистем в сетях автозаправок ускорилось в условиях пандемии" — О том, как пандемия отразилась на ситуации на топливном рынке, рассказал директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.

— Российские экспортеры ищут выход из коронакризиса — Внешнеторговый оборот России за первые шесть месяцев текущего года составил $267,9 миллиардов, что на 16,9% меньше, чем в январе — июне 2019.