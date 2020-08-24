МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4 744, до 961 493, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 744 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1100 (23,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 961 493 случая заболевания. Темп прироста 0,5%.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве — 625, Санкт-Петербурге — 182, Подмосковье — 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 625, 2. Санкт-Петербург — 182, 3. Московская область — 148", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Севастополе — четыре, Еврейской автономной области — два, Чукотском автономном округе — один.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО.

Число выздоровевших от коронавируса в РФ выросло до 773 095, за сутки выписаны 2 456.

За сутки в России умерли 65 человек с COVID-19, за все время — 16 448.