МИНСК, 24 авг — ПРАЙМ. Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена вакцина от коронавируса COVID-19, произведенная в РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

По данным пресс-службы, в понедельник в ходе телефонного разговора Лукашенко и Путина, в частности, обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом.

"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", — приводит сообщение пресс-службы госагентство Белта.

Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.