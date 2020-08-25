25 августа (Dow Jones). Котировки фьючерсов на бензин в США в понедельник выросли до самых высоких уровней с начала марта, что обусловлено перебоями с поставками энергоносителей из-за тропических штормов в Мексиканском заливе.

Сентябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX прибавили 6,5%, достигнув 1,3671 доллара США за галлон, что является самым существенным однодневным ростом с середины мая. Котировки завершили день на максимуме с 6 марта.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 0,7%, до 42,62 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть Brent показали рост на 1,8%, до 45,13 доллара за баррель. Нефтяные котировки за последние несколько недель частично отыграли потери, понесенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса, однако по-прежнему остаются ниже уровней начала года.

В районе Мексиканского залива располагается более 15% от общего объема добывающих мощностей в США, а приблизительно половина американских НПЗ находится на побережье этого залива. Это означает, что даже временное закрытие добывающих мощностей может отразиться на общем объеме предложения, полагают в Commerzbank. В преддверии штормов, по состоянию на воскресенье, в регионе было закрыто более половины добывающих мощностей, согласно сведениям Бюро по безопасности и экологическому контролю.

"Есть некоторые опасения, что эта неделя будет волатильной" для цен на нефть, заметил Оле Хансен, главный товарно-сырьевой стратег-аналитик Saxo Bank. "Если не считать Ближнего Востока, американское побережье Мексиканского залива – самый важный энергетический узел на планете", – добавил он.

Согласно прогнозам, тропический шторм "Лаура" в среду достигнет побережья в Луизиане или Техасе и может превратиться в сильный ураган. Тем временем тропический шторм "Марко", который приближался к побережью Луизианы во второй половине дня в понедельник, может стать причиной наводнения в регионе.

Повышательный импульс для нефтяных цен вследствие двух штормов в Мексиканском заливе, вероятно, будет недолговечным, говорят некоторые аналитики. Уровень запасов по-прежнему высок, а перспективы спроса неопределенные, поскольку пандемия коронавируса ограничивает потребление топлива.

"Мы отмечаем достаточно серьезное сокращение спроса на нефть в США", – сообщил Тамаш Варга из PVM Oil Associates. Если на этой неделе данные также будут указывать на такую тенденцию, это может негативно отразиться на ценах, добавил Варга, имея ввиду еженедельный отчет по коммерческим запасам сырой нефти и топлива в Соединенных Штатах, который публикует министерство энергетики страны каждую среду.

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом, вероятно, негативно повлияет на экономическую активность по всему миру и ограничит возможный рост нефтяных цен, несмотря на прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое в этом году ожидает более активного, чем обычно, сезона ураганов в Атлантике.

"Два тропических шторма уже бушуют (в Мексиканском заливе), и сезон ураганов продолжается, поэтому в следующие три месяца мы еще увидим формирование новых ураганов. Пока рынок не учитывает в ценах именно этот риск", — отметил Юджин Вайнберг из Commerzbank.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ