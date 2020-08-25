ВЛАДИВОСТОК, 25 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Камчатского края постановил взыскать почти 88 миллионов рублей с российской компании "Меркурий", чье судно незаконной выловило 192 тонны сельди на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району.

"Решением Арбитражного суда Камчатского края удовлетворены исковые требования ПУ ФСБ России по восточному арктическому району к ООО "Меркурий" в размере 87 772 612 рублей по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов судном "Санфиш" в октябре 2019 года", — говорится в сообщении.

В ходе досмотра судна пограничники выявили, что экипаж выловил свыше 192 тонн тихоокеанской сельди орудиями лова, не соответствующими требованиям правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

На компанию "Меркурий" было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах… требований или условий лицензии".