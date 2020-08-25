МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Рекомендации по новой структуре ракетно-космической отрасли, включая предельную численность сотрудников, представят "Роскосмосу" до конца октября, говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

"Оказание услуг по разработке методических рекомендаций по формированию организационных структур и определению численности руководителей, специалистов и служащих организаций госкорпорации "Роскосмос", — озаглавлено техническое задание.

В конкурсной документации указано, что начальная цена договора — 11 миллионов 832 тысячи рублей. Работы должны быть проведены до 30 октября.

Заказчиком конкурса выступает подведомственная "Роскосмосу" организация "Агат". Средства на оплату работ организация получила от "Роскосмоса", говорится в техническом задании на выполнение работ.

Победитель должен будет провести анализ текущей организационной структуры, выполняемых задач и функций, процессов взаимодействия структурных подразделений шести пилотных организаций госкорпорации "Роскосмос", разработать типовые организационные структуры предприятий, разработать единый справочник должностей и профессий ракетно-космической отрасли, определить численности работников предприятий.