МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Число вакансий с удаленным режимом работы за год выросло более чем вдвое, но зарплаты по ним предлагают в среднем на 5% ниже, чем на обычном графике, показало исследование "Авито Работы", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Число вакансий с удаленным графиком в июле 2020 года в два с лишним раза превысило их число в июле 2019 года, выяснили аналитики сервиса. При этом в 2020 году рост количества объявлений с предложением удаленной работы продолжился после ослабления самоизоляции в регионах России", — говорится в исследовании.

Уточняется, что за июнь в стране появилось на 14% больше "удаленных" вакансий, чем в мае, а за июль — еще на 14% больше, чем в июне. Наибольший рост вакансий в июле текущего года по сравнению с июлем 2019 года произошел в Екатеринбурге (+212%), Омске (+163%), Красноярске (+161%), Челябинске (+155%) и Саратове (+152%).

Наиболее часто вакансии с удаленным режимом работы предлагают в сферах маркетинга, рекламы, PR, IT, интернета, телеком, управления персоналом, страхования и консультирования. При этом в среднем зарплаты на удаленных вакансиях предлагаются на 5% ниже, чем в целом по рынку. Однако в зависимости от профессии и региона зарплата может быть и выше, чем на вакансии с обычным графиком.

Согласно исследованию, число резюме, где "удаленка" отмечена как желаемый график, в июле выросла на 170% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее резкий рост активности таких соискателей зафиксирован в апреле (на 76% в сравнении с летом прошлого года).

Среди крупнейших городов отклик соискателей по "удаленным" вакансиям за год больше всего вырос в Омске (+489%), Воронеже (+437%), Екатеринбурге (+424%), Ижевске (+408%) и Барнауле (+375%), показало исследование. Единственным городом, где показатель снизился, оказалась Тюмень (-29%).