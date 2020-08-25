МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Сеть ресторанов быстрого питания KFC временно отказывается от слогана "Так вкусно, что пальчики оближешь" из-за его несвоевременности в связи с коронавирусом.

"Мы оказались в уникальной ситуации — у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую обстановку. Несмотря на то, что мы приостанавливаем использование слогана "Так вкусно, что пальчики оближешь", будьте уверены, еда, которую хотят многие люди во всем мире, ничуть не изменится", — приводятся на сайте слова главного специалиста по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.

В сообщении компании отмечается, что слоган отменяют не навсегда, он вернется, "когда будет подходящее время".

KFC — подразделение американского оператора сетей быстрого питания Yum! Brands. KFC специализируется на блюдах из курицы, на сегодняшний день сеть ресторанов компании насчитывает 23 тысячи ресторанов в 140 странах мира. Число ресторанов KFC в России превышает 930.